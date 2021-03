Königs Wusterhausen

Auch zwei Tage nach der Abwahl von Bürgermeister Swen Ennullat (FWKW) hat das Rathaus noch kein abschließendes Ergebnis veröffentlicht. Die MAZ greift deshalb auf die vorhandenen offiziellen Zahlen sowie Zahlen aus eigenen Recherchen zurück. Diese können leicht vom amtlichen Endergebnis abweichen, das am Donnerstag verkündet werden soll. Dennoch lassen sie erste detaillierte Aussagen über das Wahlergebnis zu.

Zum einen ist das Quorum noch deutlicher übertroffen worden, als bislang bekannt. Mehr als 9400 Königs Wusterhausener haben am Sonntag für die Abwahl des Bürgermeisters gestimmt, das sind fast 30 Prozent der Wahlberechtigten. Damit wurden rund 1500 Ja-Stimmen mehr als nötig abgegeben. Angesicht der eigentlich hohen Hürden für eine Abwahl ein deutliches Signal.

Die Zahlen zeigen aber auch: Die Unzufriedenheit war in den Ortsteilen am größten.

Nur Wernsdorf stand hinter Ennullat

Von den acht Ortsteilen stand nur noch Wernsdorf hinter Ennullat, was mit der Fürsprache des langjährigen Ortsvorstehers und Ennullat-Unterstützers Volker Born (FDP) zu tun haben könnte. In Wernsdorf hatte es aber auch wenig Konflikte mit dem Rathauschef gegeben. Aber schon in Niederlehme, wo Ennullat lebt und wo Katharina Ennullat Ortsvorsteherin ist, bröckelte der Rückhalt. In zwei von drei Wahllokalen stimmten die Niederlehmer für eine Abwahl.

Die Ergebnisse in den Wahllokalen 1 bis 4. Quelle: MAZ

Die Ergebnisse in den Wahllokalen 5 bis 8. Quelle: MAZ

Die Ergebnisse in den Wahllokalen 9 bis 12. Quelle: MAZ

Entscheidend dürften aber die anderen Ortsteilen gewesen sein: In Senzig, wo Ennullat in der Debatte um den Grundschulneubau verbrannte Erde hinterlassen hatte, stimmten weit mehr als 70 Prozent für seine Abwahl, und das bei hoher Wahlbeteiligung. Auch in Zernsdorf war das Engagement für eine Abwahl hoch. Auch dort gibt es Probleme mit der Grundschule, auch dort dürften sich viele Familien vor den Kopf gestoßen gefühlt haben, als der Wunsch nach einer Schulerweiterung nicht umgesetzt und eine entsprechende Petition von Ennullat nicht ernstgenommen wurde.

Die Ergebnisse in den Wahllokalen 13 bis 16. Quelle: MAZ

Die Ergebnisse in den Wahllokalen 17 bis 20. Quelle: MAZ

Die Ergebnisse in den Wahllokalen 21 bis 24. Quelle: MAZ

Ergebnisse in der Kernstadt durchwachsener

Und im größten Ortsteil, Zeesen, hat sich der Bürgermeister wohl mit dem Streit um den Kunstrasenplatz keine Freunde gemacht. Auch dort stimmten die Einwohner klar für eine Abwahl, die Wahlbeteiligung bei teils deutlich über 50 Prozent.

Die Ergebnisse in den Wahllokalen 25 bis 27. Quelle: MAZ

Die Ergebnisse in den Wahllokalen 28 bis 30. Quelle: MAZ

Die Ergebnisse in den Wahllokalen 31 bis 33. Quelle: MAZ

In der Kernstadt hingegen fielen die Ergebnisse durchwachsener aus. Teilweise waren die Bürger weniger entschieden, vor allem aber lag die Wahlbeteiligung im Neubaugebiet nur zwischen 22 und 39 Prozent. Auf Seiten der Ennullat-Unterstützer hatte man darauf gesetzt, dass die Abwahl am Quorum scheitert. Ohne den Frust in den Ortsteilen hätte es für die Abwahlbefürworter womöglich tatsächlich nicht gereicht.

Von Oliver Fischer