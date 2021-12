Königs Wusterhausen

Der frühere Vize-Bürgermeister von Königs Wusterhausen, René Klaus, soll nicht mehr in der Stadtverwaltung tätig sein. Die Stadtverordneten haben am Montag beschlossen, dass Klaus eine fristlose Kündigung ausgesprochen wird. Die Kündigung wurde nach MAZ-Informationen am Montag einstimmig beschlossen.

Die Diskussion darüber fand hinter verschlossenen Türen statt. Nach übereinstimmenden Aussagen von Sitzungsteilnehmern kam der Kündigungsantrag von Bürgermeisterin Michaela Wiezorek (parteilos). Unterlegt wurde er mit Vorwürfen gegen den früheren Hochbauamts-Chef.

Unregelmäßigkeiten beim Kauf des Wasserturms Niederlehme

Vor allem werden dem langjährigen Fachbereichsleiter Hochbau Unregelmäßigkeiten im Zusammenhang mit dem Kauf des Wasserturms in Niederlehme vorgeworfen. Die Stadt hatte den Turm 2019 per SVV-Beschluss von einem Privateigentümer erworben. Der Kauf war vom damaligen Bürgermeister Swen Ennullat (FWKW) initiiert und befürwortet worden.

René Klaus, der den Kauf als zuständiger Fachbereichsleiter vorbereitete und die dazugehörige Beschlussvorlage verantwortete, soll die Stadtverordneten dabei im Unklaren über den schlechten baulichen Zustand des Turms und mögliche Folgekosten gelassen haben – und das, obwohl er die entsprechenden Informationen gehabt habe.

René Klaus war seit den 90er Jahren in leitender Position im Rathaus tätig. Schon unter Bürgermeister Stefan Ludwig (Linke) arbeitete er als Sachgebietsleiter im Baubereich, unter Lutz Franzke (SPD) stieg er zum Fachbereichsleiter für Hochbau auf. Seine erste Karriere im Rathaus endete, als die Kosten für den Rathausneubau aus dem Ruder liefen, er die Kostensteigerungen gegenüber der Rathausspitze aber verschwieg. Franzke kündigte Klaus daraufhin, später einigte man sich vor Gericht auf eine Abfindung.

Hauptakteur in der „Bimbo-Affäre“

Als Swen Ennullat 2017 zum Bürgermeister gewählt wurde, holte er René Klaus ins Rathaus zurück. Klaus übernahm wieder den Fachbereich Hochbau und Stadtentwicklung.

Kurz darauf stieß er die sogenannte „Bimbo-Affäre“ an. Klaus belastete dabei den damaligen Beigeordneten Jörn Perlick schwer. In einer schriftlichen Erklärung gab er an, Perlick habe in einer Dienstbesprechung Ausländer als „Bimbos“ bezeichnet. Für den langjährigen Stadtkämmerer und Vizebürgermeister Perlick, der solche Aussagen stets bestritt, war das der Anfang vom Ende seiner Dienstzeit.

Klaus wurde in diesem Zusammenhang wegen Verleumdung angezeigt. Das Verfahren wurde im Sommer dieses Jahres gegen Zahlung einer Geldauflage von 3000 Euro eingestellt.

Unter Ennullat stieg René Klaus weiter auf. Nach Perslicks Ausscheiden wurde er zum Allgemeinen Vertreter des Bürgermeisters. In dieser Rolle stützte er Ennullat in den Auseinandersetzungen mit der SVV und der Kommunalaufsicht. Klaus unterzeichnete einige umstrittene Vorlagen, Bescheide und Beanstandungen, die später von der Kommunalaufsicht wieder kassiert wurden.

Seit Monaten krank geschrieben

Öffentlich machte sich René Klaus zunehmend rar. Als Ennullat 2020 zwangsbeurlaubt wurde, war Klaus kurz darauf krank geschrieben. Nach Ennullats Rückkehr kehrte auch Klaus in den Dienst zurück, nahm aber nicht mehr an öffentlichen Sitzungen der SVV teil. Seit Ennullats Abwahl im März ist Klaus erneut krank geschrieben. Sein Büro soll er bereits bei Ennullats Ausscheiden aus dem Amt leer geräumt haben. Als Fachbereichsleiter und Bürgermeistervertreter wird er seit Amtsantritt von Michaela Wiezorek im Juli nicht mehr geführt.

Das Rathaus wollte auf Nachfrage keine Stellungnahme zur Personalie abgeben. Personalrechtliche Sachverhalte würden von der Stadtverwaltung grundsätzlich nicht öffentlich kommentiert, hieß es aus der Pressestelle.

René Klaus war trotz mehrfacher Versuche der MAZ in den vergangenen Tagen nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.

Führungsebene soll neu aufgestellt werden

Die Kündigung zieht möglicherweise noch arbeitsrechtliche Auseinandersetzungen nach sich. Bürgermeisterin Michaela Wiezorek plant ohnehin, die Führungsebene im Rathaus neu aufzustellen. Dafür sollen zwei Dezernenten und ein Beigeordneter eingestellt werden. Derzeit ist die Führungsebene stark ausgedünnt. Nur zwei von fünf Fachbereichen werden von nominellen Fachbereichsleitern geleitet. In den drei anderen Fachbereichen, darunter auch im Hochbau, hat die Bürgermeisterin Michaela Wiezorek den Sachbereichsleitern die Aufgaben vorübergehend übertragen.

Von Oliver Fischer