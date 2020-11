Königs Wusterhausen

Seit Freitagmorgen 7 Uhr untersuchen Kriminaltechniker die Ruine eines Werkstattanbaus in der Eichenallee in Königs Wusterhausen, in der sich am Donnerstag gegen 21 Uhr eine Explosion ereignet hatte. Um den Explosionsort wurde ein Sperrkreis eingerichtet. In dem zerstörten Anbau lagerten noch Gasflaschen, von denen mindestens eine undicht sei, sagte ein Polizeisprecher am Freitagmorgen der MAZ.

Zur Galerie Gasexplosion an der Eichenallee in Königs Wusterhausen

Bei der Explosion am Donnerstagabend ist der Besitzer des Anbaus verletzt worden. Er sei rußgeschwärzt den Einsatzkräften entgegengelaufen, so die Einsatzkräfte vor Ort. Der Mann wurde mit Verbrennungen ins Unfallklinikum gebracht. Nach ersten Erkenntnissen geht die Explosion auf fahrlässiges Hantieren mit Gas zurück, so die Polizei am Freitag. Die Tatortgruppe ist vor Ort und hat auch den Besitzer inzwischen befragen können.

Anzeige

Gasexplosion in einer Werkstatt in der Eichenallee in Königfs Wusterhausen am 19.11.2020 gegen 21 Uhr Quelle: BLP

Großer Knall schreckt Anwohner auf

Die Detonation schreckte gegen 21 Uhr die Nachbarschaft auf. „Wir wollten eigentlich gerade zu Bett gehen und dann gab es einen richtig großen Knall. Also die Fensterscheiben haben gewackelt. Die Couch hat gewackelt, alles“, berichtete Anwohnerin Monika Krüger. Anwohner Rudi Resse assoziierte die Explosion mit einem Anschlag. „Ich habe zuhause gesessen, Fernsehen geschaut und dann hat es einen fürchterlichen Knall gegeben. Sind auf die Idee gekommen, das kann nur eine Explosion sein. Wir haben uns sofort an das Attentat in Paris bei dem Fußballspiel erinnert. Das war so ein ähnlicher Ton.“, berichtet Resse im Interview.

Gasexplosion in einer Werkstatt in der Eichenallee in Königfs Wusterhausen am 19.11.2020 gegen 21 Uhr Quelle: BLP

Auto durch Trümmer beschädigt

Polizei und Feuerwehr waren gegen 21 Uhr von Anwohnern alarmiert worden, der Einsatz dauerte bis etwa 1 Uhr in der Nacht. Durch herumfliegende Trümmerteile wurde auch ein in dem Hinterhof geparktes Auto beschädigt.

Von MAZonline