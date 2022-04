Königs Wusterhausen

Am Donnerstagnachmittag ereignete sich gegen 15.20 Uhr auf der BAB 10 an der Ausfahrt Königs Wusterhausen in Fahrtrichtung Magdeburg ein Verkehrsunfall. Zunächst fuhr der Fahrer eines Pkw gegen Leitpfosten und dann in den Straßengraben. Er kam mit dem Schrecken davon, aber der Pkw war ein Fall für den Abschleppdienst. Bei der Unfallaufnahme wurde die Unfallursache klar: Der Fahrer hatte 2,22 Promille intus. Die Polizei ordnete eine beweissichernde Blutprobe an und stellte den Führerschein des 40-Jährigen sicher.

KW: Autofahrer bei Auffahrunfall verletzt

Zwei Pkws waren am Donnerstagnachmittag in der Luckenwalder Straße an einem Auffahrunfall beteiligt. Ein Autofahrer klagte anschließend über Schmerzen und wollte sich selbstständig in ambulante Behandlung begeben. Der Sachschaden an den Fahrzeugen wurde auf rund 2.000 Euro geschätzt.

Wildau: Drei Bootsmotoren von Vereinsgelände gestohlen

Von einem Vereinsgrundstück in der Friedrich-Engels-Straße in Wildau wurden von drei Booten die Motoren gestohlen. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro beziffert. Die Polizei wurde am Donnerstag informiert und leitete entsprechende Ermittlungen ein.

Mittenwalde: Auto landet am Straßenbaum – Totalschaden!

Bei Sturm und starkem Regen kam am Donnerstagnachmittag eine Fahrerin in der Rathausstraße in Mittenwalde mit ihrem Pkw von der Fahrbahn ab und an einem Straßenbaum zum Stillstand. Die Frau erlitt einen Schock, das Auto einen Totalschaden. Die Feuerwehr unterstützte den Polizeieinsatz.

Von MAZonline