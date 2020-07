Königs Wusterhausen

Eine Frau sprach am Mittwoch Polizisten an: Ihr sei das Fahrrad gestohlen worden, das sie eben vor einem Markt in der Luckenwalder Straße abgestellt hatte. Wenig später sah sie einen Unbekannten am Bahnhof damit herumfahren. Die Beamten nahmen den polizeibekannten 58-Jährigen in Gewahrsam. Die Frau erhielt dann ihr Fahrrad zurück.

Von MAZonline