Königs Wusterhausen

Am Freitagabend entwendeten unbekannte Täter in der Märkischen Zeile in Königs Wusterhausen einen Mercedes Benz Sprinter. Das Fahrzeug war auf einem öffentlichen Parkplatz abgestellt. Auf der Ladefläche des Kleintransporters befand sich eine Werkzeugkiste. An der Motorhaube, der Fahrer- sowie Beifahrertür waren Magnetschilder einer Landschaftsbaufirma mit grüner Schrift angebracht. Wer Hinweise geben kann, soll sich unter Tel. 03375/ 2700 melden.

Von MAZonline