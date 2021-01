Königs Wusterhausen

Wie meistern Familien mit Kindern den Corona-Alltag? Die MAZ sprach mit Eltern in Zeesen, die das unterschiedlich handhaben. Die einen betreuen ihr Kind und arbeiten gleichzeitig zu Hause, den anderen ist das aus beruflichen Gründen nicht möglich.

Yvonne Stiller macht für den MAZ-Reporter eine große Ausnahme. Sie willigt in ein Treffen im Freien ein. „Ich bin froh, wenn ich mal rauskomme“, erzählt die 42-Jährige beim Spaziergang. Seit Mitte Dezember befinden sich Yvonne Stiller und ihr Mann in der selbst auferlegten häuslichen Isolation. Ihre Tochter nahmen sie damals aus dem Kindergarten. Die Familie vermeidet persönliche Kontakte, wo es geht. Das geschieht vor allem einer Oma zu Liebe, die zu einer Risikogruppe gehört. Im ersten Lockdown im Frühjahr 2020 waren Stillers lange elf Wochen zu Hause.

Yvonne Stiller aus Zeesen und ihr Mann machen Homeoffice und betreuen die fünfjährige Tochter, die sie aus dem Kindergarten genommen haben. Quelle: Frank Pawlowski

Yvonne Stiller ist jetzt komplett ins Homeoffice gegangen. Die Tätigkeit im Personalmarketing ermöglicht ihr das, außerdem spielt der Arbeitgeber mit. Ihr Mann arbeitet teilweise von zu Hause aus. Sie pendelt zwischen Videokonferenzen, Telefonaten und Kinderbetreuung hin und her. Der sechsstündige Arbeitstag streckt sich so von 6.30 bis 19.30 Uhr. Yvonne Stiller unterbricht die Arbeit, um mit ihrer Tochter zu spielen oder Essen zu machen. Manchmal übernimmt das der Papa, manchmal ist die Kleine auf sich alleine gestellt. „Man muss sehr kreativ sein, um die Kinder bei Laune zu halten“, erzählt Yvonne Stiller. Unmengen von Bastelmaterial hat sie deshalb besorgt.

Ohne Tablet geht es nicht

Ohne Rechner oder Tablet geht es trotzdem nicht. Yvonne Stiller findet den Medienkonsum ihrer Tochter viel zu viel. Sie fühlt sich als „schlechteste Mutter der Welt“, wenn sie nicht genügend Zeit für sie hat. Zwei Mal in der Woche verbringt die Fünfjährige den Tag mit einer gleichaltrigen Freundin. Es ist einzige Kontakt nach außen, den beiden Familien pflegen. Yvonne Stiller ist froh über diese Gelegenheit. Doch sie sorgt sich auch um die „emotionale Gesundheit“ ihrer Tochter in dieser Ausnahmesituation. An ihrem Kind geht das alles nicht spurlos vorüber. „Manchmal sagt sie, dass sie ihre Mama zurück haben will. Das zerreißt mit fast das Herz.“

Aber die Jobs der Eltern sichern die Existenz der Familie. Und die Kleine in die Kita zu schicken, kommt für Stillers derzeit nicht in Frage. Die Gefahr einer Ansteckung mit Corona ist für sie noch zu groß. Yvonne Stiller hofft, dass sich das bald ändern wird: „Wir werden das nicht ewig durchhalten können.“ Sie sieht Eltern in einer Zwickmühle. Von ihnen werde Vollbeschäftigung erwartet, als hätten sie keine Kinder, und eine Kinderbetreuung, als hätten sie keinen Job.

Nicht noch mal zu schaffen

Für Familie Schwanke aus Zeesen kam ein neuerlicher Familien-Lockdown nicht in Frage. „Wir haben entschieden, dass wir das nicht noch mal schaffen“, sagt Maria Schwanke. Ihr Mann Björn und die drei Kinder waren im vorigen Jahr sechs Wochen zu Hause geblieben. Nur die 32-Jährige Zahnärztin arbeitete weiter in der Praxis. Im aktuellen Lockdown geht der achtjährige Carl-Linus zur Notbetreuung in die Grundschule, seine beiden Brüder Moritz und Henry besuchen weiter den Kindergarten.

Anders wäre es nicht möglich. Schwankes können nicht oder nur bedingt im Homeoffice arbeiten. Björn Schwanke ist außerdem bei der Freiwilligen Feuerwehr. Dafür bleiben die Kinder zu Hause, sobald das zeitlich möglich ist. „Für uns ist das die optimale Lösung“, sagt Maria Schwanke. Dann stehen Homeschooling mit dem Großen und die Betreuung der beiden Kleinen auf dem Programm, da kann es schon mal turbulent werden. „Bei uns ist aber immer viel Trubel“, sagt Maria Schwanke und winkt ab.

Mutter: Leistungen der Eltern in der Pandemie werden nicht gesehen

Auch Schwankes haben einen festen Kreis von Familien, mit denen sie sich treffen. Auf neue Kontakte verzichten sie, zu Bekannten sind sie auf Distanz gegangen. Die Corona-Pandemie ist vor allem für die Familien mit Kindern eine große Herausforderung, sagt Maria Schwanke. „Sie sind diejenigen, die am meisten zu wuppen haben. Die Belastung ist ungleich höher als sonst.“ Die Leistungen der Eltern in der Pandemie würden aber oft nicht gesehen und schon gar nicht anerkannt.

Maria Schwanke glaubt, dass der Lockdown bis zu den Osterferien andauern wird und die Schulen erst danach schrittweise zum Normalbetrieb zurückkehren werden.

Von Frank Pawlowski