Fast 500 US-Oldtimer beim „Rumblubbern“

Königs Wusterhausen

Liebhaber von amerikanischen Straßenkreuzern und US-Bikes haben am Sonntag in der Bahnhofstraße in Königs Wusterhausen stolz ihre Fahrzeuge präsentiert. An die 500 Fahrzeuge konnten die vielen Besucher beim Oldtimer-Treffen „Rumblubbern in KW“ bestaunen.

Zur Galerie Rund 500 Fahrzeuge waren am Sonntag beim „Rumblubbern in KW“ in der Innenstadt von Königs Wusterhausen. Impressionen vom Oldtimertreff.

„Es war in diesem Jahr unglaublich bunt“, sagte Dirk Marx, der die Oldtimer-Show seit einigen Jahren organisiert. Dass so viele Besucher beim Oldtimer-Treffen vorbeischauten, lag sicher auch am gleichzeitig stattfindenden Töpfermarkt am Schloss, so Dirk Marx.

Details aus Chrom und Leder

So konnten die Besucher unter anderem einen Lincoln 1960 in aller Ruhe betrachten. Dieser 315-PS-Wagen, von dem nur 1300 Stück hergestellt wurden, beeindruckte vor allem mit Details aus Chrom, Leder und einem Tablett mit Hamburger an der Fensterscheibe der Fahrertür. Der Lincoln wurde von Ford gebaut und war die Kampfansage an Cadillac.

Nächstes „Rumblubbern“ Ende April 2020

Das nächste „Rumblubbern in KW“ ist für Ende April 2020 geplant. Dann soll die beliebte Veranstaltung sogar an zwei Tagen stattfinden. Vorgesehen sind der 25. und 26. April 2020. Bereits am 24. April startet alles mit einem Abendkonzert.

Von Thomas Seifert