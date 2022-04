Königs Wusterhausen: Ferienangebote für Kinder zu Ostern

Königs Wusterhausen

Wie in den letzten Jahren bieten der Stadtjugendring Königs Wusterhausen und die Kreissportjugend Dahme-Spreewald ein vielseitiges Ferienprogramm für junge Menschen ab der 5. Klasse an, wie einer Pressemitteilung zu entnehmen ist. Von sportlichen und kreativen Aktionen bis außerschulischen Bildungsangeboten ist für jeden etwas zu finden.

In den beiden Osterferienwochen werden sowohl mehr- als auch eintägige Erlebnisse für die Schulkinder angeboten: Am 11. April geht es für Kinder von elf bis 13 Jahren ins Jumphouse Berlin, am 12. April steht Kino im Cinestar Wildau auf dem Plan, am 13. April steigt das Fifa-Turnier im Staddi (Erich-Weinert-Straße 9c) und am 14. April ist Ostertag im Staddi.

In der zweiten Ferienwoche findet am 19. April ein 3D-Workshop im VINN:Lab Wildau statt, am 20. April geht es in den Kletterwald Lübben, am 21. April wird geschwitzt beim Sporttag im Staddi und am 22. April kann im A10-Center gebowlt werden. Des Weiteren findet vom 20. bis 24. April eine Jugendbegegnung in Polen statt. Im Fokus dieses Projekts stehen der Besuch der Gedenkstätte Groß Rosen und eine kreative Form, diese Thematik zu bearbeiten. Weiterhin verbringen die Kinder die Tage in Breslau mit einer Gruppe polnischer junger Menschen, mit denen Stadt und Kultur erkundet werden; das Miteinander dient auch dem Sprachaustausch und dem Von- und Miteinander-Lernen.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Für jedes Angebot sind die Plätze begrenzt. Es bedarf einer vorherigen Anmeldung (48 Stunden vorher). Die Angebote sind abhängig von lokalen Auflagen, Verordnungen und Hygieneplänen. Teilweise sind tagesaktuelle Negativtests erforderlich.

Anmelden kann man sich unter ferien@sjr-kw.de oder unter Tel. 0176/61861435. Nähere Informationen zu Uhrzeiten und Teilnehmerbeiträgen erhält man ebenfalls darunter oder unter https://www.sjr-kw.de/ferienprogramm.

Von MAZonline