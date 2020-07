Königs Wusterhausen

Der größte Teil der Ferienaktionen fällt in diesem Jahr aus. „Wir wollten eine Alternative anbieten“, erklärt Wolfgang Thörner, der seit Februar für die Jugendarbeit in den evangelischen Kirchgemeinden der Region Königs Wusterhausen verantwortlich ist. „Gemeinsam mit der katholischen Kirchgemeinde St. Elisabeth haben wir ein Ökumenisches Ferienprogramm auf die Beine gestellt. Vom 6. Juli bis 5. August treffen sich Jugendliche von 13 bis 16 Jahren jeweils montags und mittwochs zu ganz unterschiedlichen Aktivitäten, wie zum Beispiel zu einem Filmworkshop.

Besser als zuhause rumsitzen

Mal einen eigenen Film machen, das ließen sich auch Emma, Viktoria und Henriette nicht entgehen. So etwas nun auch einmal alleine zu versuchen, ist ihr Plan. „Es war interessant zu erleben, was alles nötig ist, bis so ein Film fertig ist, aber auch schön, mal wieder Freunde zu treffen und nicht nur alleine zu Hause rumzusitzen“, sagt Viktoria.

Anzeige

Wie man einen Film schneidet, was alles zu beachten ist, das weiß Jakob Kalz. Er hatte die Leitung des Filmworkshops übernommen. Und so kam dann auch immer mal wieder von den Schneideplätzen der Hilferuf: „ Jakob kannst du mal kommen?“

Weitere MAZ+ Artikel

Treppenfahrt mit Mountainbike gefilmt

Oskar und Milan stellen fest: „Wir müssen die Übergänge noch anders machen.“ Beide freuen sich, das erste Mal einen richtigen Film selbst gemacht zu haben. Auch Jonathan erklärt noch nie einen eigenen Film gemacht zu haben, als er gerade von einem Dreh mit Julius zurückkommt und die beiden eine „Treppenfahrt“ mit dem Mountainbike im Kasten hatten. Viel Zeit zum Schneiden blieb nicht mehr, aber gemeinsam und mit Jakobs Hilfe schafften sie es dann doch noch ihren Film fertigzumachen.

„Ich denke, die Ergebnisse sehen nicht schlecht aus“, freut sich Jakob. Davon können sich die Teilnehmer dann auch selbst überzeugen, denn am Ende gibt es eine Vorführung.

Weitere Ferienabenteuer

Am Mittwoch, dem 29. Juli, steht eine Fahrradtour auf dem Programm. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, man sollte lediglich den Helm nicht vergessen und ein Lunchpaket mitbringen. Geocaching ist am 3. August angesagt und am 5. August geht es in den Kletterpark nach Grünheide. Hier ist allerdings eine Anmeldung unter r.wacker@gemeinsam.ekbo.de erforderlich und eine Eigenbeteiligung von 10 Euro. Zeit: jeweils 10 bis 16 Uhr. Treffpunkt: St. Elisabeth, Friedrich-Engels-Straße 6.

Von Gerlinde Irmscher