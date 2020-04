Königs Wusterhausen

In der Chausseestraße war am Donnerstag ein Feuer in einer Werkstatt ausgebrochen. Dabei entzündete sich Öl in einem Auffangbehälter. Ein 44-jähriger Nutzer der Werkstatt musste ambulant medizinisch versorgt werden. Im Zuge der Löschmaßnahmen musste die Chausseestraße bis in die Nacht hinein voll gesperrt werden. Das Umweltamt wurde aufgrund des entzündeten Öls und des dadurch kontaminierten Löschwassers informiert.

Von MAZonline