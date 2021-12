Königs Wusterhausen

Zum zweiten Mal infolge musste der Königs Wusterhausener Weihnachtsmarkt coronabedingt abgesagt werden. Um trotzdem weihnachtliche Stimmung zu zaubern, hat sich die Stadt etwas einfallen lassen. Bei einem Adventsleuchten wurden am Sonnabend Teile der Innenstadt fünf Stunden lang festlich illuminiert.

Weihnachtliche Stimmung auf dem Schlossplatz. Quelle: Gerlinde Irmscher

So bummelten dann auch zahlreiche Besucher durch die Innenstadt, erfreuten sich an den Lichtspielen auf dem Schloss, bestaunten die Beleuchtungen am Rathaus oder auf dem Schlossplatz.

Die Lichtspiele auf dem Wasserspielplatz boten einen besonderen Reiz. Über die Bahnhofstraße wehte der Durft von Glühwein. Den gab es bei Steffi Schlegel von Weinladen am Kanal.

Familie Schlegel war komplett eingebunden

Überhaupt war die ganze Familie Schlegel in Aktion. Gemeinsam mit der Oma sang der zehnjährige Sohn Theo Weihnachtslieder und spielte dazu Ukulele. Fred und Helmut Schlegel erfreuten derweil die Besucher auf der Bahnhofstraße mit Trompete und Posaune.

Das Rathaus im Lichterglanz Quelle: Gerlinde Irmscher

Wer Hunger hatte, konnte ihn an der Currywurstbude stillen. Wem es dann bei Temperaturen um den Gefrierpunkt doch etwas kalt wurde, der konnte sich an den Feuerkörben auf dem Kirchplatz wärmen.

„Das ist schon sehenswert, was hier auf die Beine gestellt wurde, wenn es schon keinen Weihnachtsmarkt geben darf“, sagte Besucher Henry Stange – und so sahen es wohl viele, die unterwegs waren.

Das Schloss in besonderem Licht. Quelle: Gerlinde Irmscher

Nicht nur in der Innenstadt kam weihnachtliche Stimmung auf. Einen besonderen Anblick bot die erste Lichterfahrt der Feuerwehr, an der sich fast alle Ortsfeuerwehren beteiligten.

Mit weihnachtlich geschmückten Einsatzfahrzeugen trafen sie sich bei einbrechender Dunkelheit vor der Wache in Wernsdorf, um von dort aus ihre Rundfahrt durch die Ortsteile zu starten. „Da es nun wieder keinen Weihnachtsmarkt gibt, wollen wir den Kindern mit unseren geschmückten Fahrzeugen eine Freude bereiten“, sagt Lars Hengelhaupt, stellvertretender Stadtwehrführer, der sich um die Organisation der Lichterfahrt gekümmert hat.

Auch Miersdorfer Feuerwehr dabei

„Ich freue mich, dass alle mitmachen, zeigt es doch den Zusammenhalt der Feuerwehr in der Stadt.“ Aber nicht nur Fahrzeuge der Ortswehren beteiligten sich an der Lichterfahrt. Auch der Löschzug Miersdorf war der Einladung gefolgt. „Das ist doch in dieser tristen Zeit einmal etwas Schönes, gemeinsam die Leute erfreuen“, sagte Terence Lienau.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

So sieht es auch Thorsten Isenberg von der ASB Wasserrettung. Von seinem Boot aus winkte der als Weihnachtsmann verkleidete Retter den Zuschauern zu. Einen zweiten Weihnachtsmann und Musik gab es auf dem Boot, der Ortswehr Zernsdorf.

Großes Echo in sozialen Netzwerken

An den Straßen wurden die Fahrzeuge schon erwartet. Einige saßen rund um Feuerschalen, andere ließen sich Glühwein schmecken und nicht nur die Kinder hatten ihre Freude an der Lichterfahrt. „Es war ein einmaliges Erlebnis besonders in diesen Zeiten, wo die Kinder keinen Weihnachtsmarkt haben. Da kann man den bewundernswerten Einfall der Feuerwehr nur loben“, sagte Birgit Stettler aus Wernsdorf.

Als die Fahrt am Abend vor der Hauptfeuerwache endete, strahlten auch die Feuerwehrleute. Denn in den sozialen Netzwerken gab es ein riesiges Feedback auf ihre Aktion.

Parker verhindern Fahrt durch Lindenstraße

Enttäuscht waren nur die Anwohner der Lindenstraße in Senzig, weil der Zug nicht wie angekündigt durch ihre Straße kam. Schuld daran war aber nicht die Feuerwehr. Autofahrer hatten die Straße so zugeparkt, so für die Fahrzeuge der Wehr kein Durchkommen war.

Eine weitere Auflage im kommenden Jahr hat die Wehr zumindest nicht ausgeschlossen. Alle hoffen aber, dass es dann wieder einen Weihnachtsmarkt gibt.

Von Gerlinde Irmscher