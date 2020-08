Königs Wusterhausen

Feuerwehr und Polizei wurden am Dienstagmittag alarmiert, da in einem Mehrfamilienhaus in der Herderstraße die Rauchmeldeanlage ausgelöst wurde. In der Wohnung angekommen konnte schnell Entwarnung gegeben werden. Der Mieter hatte im angeschalteten Küchenherd eine Ente vergessen, die für die erhebliche Rauchentwicklung gesorgt hatte. Personen kamen nicht zu Schaden und auch die Wohnung blieb unbeschädigt.

Von MAZonline