Königs Wusterhausen: Finanzschule wird ausgebaut

Königs Wusterhausen

Die Fachhochschule für Finanzen und die Landesfinanzschule in Königs Wusterhausen wachsen weiter: Den seit Jahren stetig steigenden Studierenden- und Auszubildendenzahlen der beiden Einrichtungen wird nun auch mit dem Bau eines weiteren Lehrsaal- und Bürogebäudes auf dem gemeinsamen Campus des Aus- und Fortbildungszentrums in Königs Wusterhausen Rechnung getragen, wie in einer Pressemitteilung informiert wird. In Modulbauweise entsteht das neue dreigeschossige Gebäude auf dem Campus. Die darin geplanten Lehrsäle und Büroräume sollen bereits für die kommenden im August und September dieses Jahres startenden Studien- und Ausbildungsjahrgänge zur Verfügung stehen.

Das Gebäude soll zügig errichtet werden. Quelle: Gerlinde Irmscher

„In unseren Finanzämtern brauchen wir gut ausgebildete Finanzbeamtinnen und Finanzbeamte“, betonte Brandenburgs Finanzministerin Katrin Lange in Potsdam. „Durch die steigende Zahl von Altersabgängen in den Finanzämtern bei uns und bei den Kooperationspartnern der beiden Ausbildungsstätten ist der Bedarf an neuen Finanzbeamten noch einmal deutlich gestiegen. In der Folge hat die Zahl der Studierenden und Auszubildenden seit 2017 um rund 35 Prozent zugenommen und wir wissen, dass die Zahl aufgrund unseres Bedarfs wohl weiter steigen wird. Daher ist es sehr erfreulich, dass wir mit dem Neubau nun kurzfristig die zusätzlich erforderlichen Raumkapazitäten bereitstellen können.“

Während im Jahr 2017 noch 640 Studierende an der Fachhochschule für Finanzen eingeschrieben waren und weitere 434 Auszubildende an der Landesfinanzschule lernten, waren es zu Beginn des aktuellen Studien- und Ausbildungsjahres bereits 862 Studierende und 595 Auszubildende, so dass die Gesamtzahl von 1074 auf 1457 gestiegen ist.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Für den Neubau ist bereits im vergangenen Herbst ein Fundament errichtet worden. Seit Dienstag wird aus insgesamt 60 Modulen in knapp zehn Tagen ein neues barrierefreies Gebäude errichtet. Insgesamt entstehen zwölf Lehrsäle und mehr als 35 Büros. „Wir freuen uns darüber, dass wir als Ausbildungsort für so viele junge Menschen attraktiv sind und mit dem neuen Gebäude die Anforderungen an ein duales Studium und eine Ausbildung weiter erfüllen können“, hob Carmen Köpke, die ständige Vertreterin der Leiterin der Fachhochschule für Finanzen hervor.

Von MAZonline