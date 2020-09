Die Fortsetzung der Stadtverordnetenversammlung in Königs Wusterhausen begann mit einer Überraschung. Der Stadtrat legte ein Veto ein, das Folgen hat. Turbulent wurde es kurz vor der Pause.

Königs Wusterhausen - Stadtrat lehnt Verkauf des Eckgrundstücks am Berliner Berg ab

