Königs Wusterhausen

Seit jeher gilt der Hund als ein treuer Freund des Menschen. Der Fotograf Frank Müller stellt in seiner 40. Ausstellung die facettenreiche Beziehung zwischen Vier- und Zweibeinern in den Fokus. Seine Bilder, die in der Flurgalerie des Tourismusverbandes Königs Wusterhausen zu sehen sind, stammen aus den vergangenen drei Jahren und zeigen unter anderem den Hund als Begleiter, Beobachter und Spaziergänger.

Es sind humorvolle, hintergründige Arbeiten. Da blickt Bello beispielsweise interessiert mit Frauchen aufs Handy. Oder ein Hund liegt ganz entspannt mitten in der Eingangstür einer Kneipe. Bemerkenswert ist auch die Aufnahme, die dem Fotografen bei einem Konzert von Erik Fish gelang. Ein zierlicher Chihuahua sitzt zwischen zwei bombastischen Stiefeln mit Plateausohlen, Schnallen und Ketten. In ihnen steckt der Hundebesitzer.

Oft ist Geduld gefragt

Frank Müller erzählt in seinen Arbeiten Geschichten und setzt aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln Akzente. „Egal, wo ich die Fotos gemacht habe, die Menschen haben sich gefreut, dass ich sie und ihr Tier fotografiere. Die Bilder sind im Urlaub in Polen, Norwegen und der Türkei entstanden – und natürlich hier“, sagt Frank Müller, der in Kablow-Ziegelei lebt. Er berichtet, dass wenn er ein bestimmtes Motiv entdeckt, oft Geduld gefragt sei. Zum Beispiel wartete er, dass an einer Reihe von Schaufensterpuppen ein Hund vorbeikam, um im richtigen Moment auf den Auslöser zu drücken.

Seit 60 Jahren hat sich Frank Müller der Fotografie verschrieben. Für den ehemaligen Heizungsinstallateur ist es mehr als nur ein Hobby. Es ist seine Leidenschaft. Ohne seine Kamera verlässt er nie das Haus. Ständig tastet er seine Umgebung nach Bildmaterial ab. 1944 in Buckow geboren, schaute Müller bereits seinem Vater, einem Hobbyfotografen, in der Küche beim Entwickeln von Bildern fasziniert über die Schulter.

„Haus der jungen Talente“ in Berlin

Erste eigene Schritte unternahm er 1960 im „Haus der jungen Talente“ in Berlin. Seit 1967 ist Frank Müller Mitglied im „Fotostudio Köpenick“. Das Badezimmer seiner Familie funktionierte er immer wieder zum Fotolabor um. „Die Fenster verdunkelt, das Vergrößerungsgerät rausgeholt, Fixierbad und die ganzen anderen Mätzchen habe ich gemacht.“ Der kreative Mann genießt es, seit 2005 digital zu fotografieren.

Er erhielt bei der Kunstausstellung „Art A 10“ im A 10-Center Wildau 2017 den Publikumspreis und auch beim Wettbewerb „100 Bilder des Jahres“, der von der Gesellschaft für Fotografie ausgelobt wird, wurden seine Arbeit prämiert. Frank Müller hat für das nächste Jahr schon drei Ausstellungen geplant: im Kulturcafé Senzig, in der Alten Schulscheune Diensdorf-Radlow und in Vetschau. Die Schau in der Flurgalerie ist noch bis zum 26. November, Montag bis Freitag von 9 bis 15 Uhr, zu sehen.

Von Heidrun Voigt