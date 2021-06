Königs Wusterhausen

Der Countdown läuft. Am 4. Juli ist Bürgermeisterwahl in Königs Wusterhausen. In dieser Woche beantworten die vier Kandidaten die Fragen von MAZ-Lesern zur Stadt. De heutige Frage kommt von Janina Tess, die sie auf der MAZ-Dahmeland-Facebookseite gestellt hat: „Was wollen Sie für preiswerten Wohnraum für Familien mit Kindern, Rentner und Normalverdiener in der Innenstadt tun?“

Michaela Wiezorek, Bündnis 21:

Michaela Wiezorek, SVV Königs Wusterhausen März 2021 Quelle: Gerlinde Irmscher

„Die Stadtverordnetenversammlung forderte 2019 durch einen Mehrheitsbeschluss den Bürgermeister auf: „… unverzüglich mit den Vorbereitungen zum Bau von bezahlbaren Wohnungen für besondere Zielgruppen (überwiegend einkommensschwache Bürgerinnen und Bürger, alleinerziehende Mütter und Väter, Familien und Menschen mit körperlichen Einschränkungen) zu beginnen.“ Der Beschluss wurde von Swen Ennullat beanstandet die Umsetzung ruht seitdem. Ich werde die Beanstandung zurücknehmen und die darin geforderte Analyse und Machbarkeitsstudie in Abstimmung mit den Fachausschüssen und Ortsbeiräten umsetzen.“

Swen Ennullat, FWKW:

Swen Ennullat, Bürgermeisterkandidat FWKW für die Wahl am 4.7.2021 Quelle: Privat

„Die städtische WoBauGe hat etwa 4.500 Wohnungen. In den unteren Preislagen gibt es ein gutes, erhaltenswertes Angebot. Als Aufsichtsratsvorsitzender nehme ich Einfluss auf eine gesunde Balance zwischen Neubau und Bestandspflege. Dort, wo möglich, wird jetzt auch der Dachgeschossausbau vorgenommen. Zudem unterstütze ich die Arbeit der Genossenschaft mit ihren 1.200 Wohnungen. Mit der weiteren Erschließung des Funkerbergs erhält die WoBauGe Grundstücke für Mehrgeschoss- und Sozialwohnungsbau. Hier entstehen dann verpflichtend günstige Wohnungen im Sinne sozialer Gerechtigkeit.“

Birgit Uhlworm, UFL:

Birgit Uhlworm (r.), Kandidaten der Unabhängigen Frauenliste für die Bürgermeisterwahl am 4. Juli 2021 in Königs Wusterhausen Quelle: Gerlinde Irmscher / Privat

Solange mit Wohnraum und Immobilien Profite gemacht werden können, ist preiswerter Wohnraum nicht im Interesse der Privateigentümer. Mit der kommunalen Wohnungsbaugesellschaft hat die Stadt jedoch eine Möglichkeit, preiswerten Wohnraum anzubieten. Die Stärkung der WoBauGe ist mir sehr wichtig. Die Bundes- und Landesebene muss endlich auch den sozialen Wohnungsbau wieder stärker finanzieren und ermöglichen. Das erfordert Druck auf Bundes- und Landesebene, den wir gemeinsam erzeugen müssen. Die bevorstehende Bundestagswahl bietet dazu eine gute Gelegenheit. Wohnen ist für mich ein Grundrecht.“

Patrick Franke, Die Partei:

Bürgermeisterkandidat KW Patrick Franke Quelle: Die Partei

„Mieten werden grundsätzlich günstiger, umso mehr Wohnraum geschaffen wird. Das sehe ich in KW mit der derzeit zurückhängenden Infrastruktur jedoch kritisch. Von daher brauchen wir als erstes einen Mietenspiegel, andem sich Mieter und Vermieter orientieren können. Versucht man dann im nächsten Schritt als Kommune selbst neben möglichen Investoren als Bauherr aufzutreten, dann kann man auch Einfluss auf die Mieten nehmen. Staatliche Fördermittel sind bei dieser Variante übrigens einfacher zu bekommen. Ansonsten stellen wir Container auf, die derzeit für Schüler*innen und Ehrenamt ja auch ausreichen.“

