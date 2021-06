Königs Wusterhausen

Der Countdown läuft. Am 4. Juli ist Bürgermeisterwahl in Königs Wusterhausen. In dieser Woche beantworten die vier Kandidaten die Fragen von MAZ-Lesern zur Stadt. Heute: Wie lösen Sie die Parkprobleme in der KWer Innenstadt?Swen Ennullat, FWKW: „Es gibt mehrere tausend Parkplätze. Tiefbau und Ordnungsamt beauftragte ich mit der Erstellung eines Parkraumbewirtschaftungskonzepts mit kostenfreien Anwohnerparkplätzen, Kurzzeitparken für Kunden und Patienten. Entlastung bringen das Parkhaus des Landkreises im Behördenviertel und Erweiterung am Klinikum. Initiiert habe ich ein Parkhaus durch den MAWV, Eigentümer des Grundstücks am P+R Bahnhof. Zukunft ist der Mix aller Verkehrsträger und weniger Pendler aus dem Umland. Rad-, Fußverkehr, Fahrradparkhaus und verbesserter ÖPNV verhindern Stau, Lärm, schlechte Luft – für mehr Lebensqualität.“Birgit Uhlworm, UFL: „Die Parkprobleme begleiten uns ja schon lange. Ein gut ausgebauter, möglichst kostenfreier öffentlicher Nahverkehr ließe viele Parkprobleme erst gar nicht entstehen. Das hat für mich oberste Priorität. Die Parkprobleme lassen sich nur gemeinsam lösen - hier sind intelligente Herangehensweisen erforderlich.“

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Patrick Franke, Die Partei: „Die Parksituation, insbesondere im Bahnhofsumfeld, sehe ich nur tagsüber als kritisch. Die Innenstadt ist vom Bahnhof fußläufig gut zu erreichen, weshalb hier längerfristig Parkraum in Form eines Parkhauses geschaffen werden muss, besonders im Hinblick auf die steigenden Zahlen der Fahrzeugzulassungen. Schnellstmöglich jedoch, sollten zusammen mit der Stadtverwaltung, dem Landkreis und der RVS Maßnahmen geprüft werden, welche die Stadt endlich fahrradfreundlicher und den Bus mit bspw. einer höheren Taktung wieder attraktiver machen. Prüfbar wären auch Teleporter-Punkte an wichtigen Stellen.“

Michaela Wiezorek, Bündnis 21: Ich sehe die Aufgabe der Bürgermeisterin darin, den Stadtverordneten Lösungsansätze für umsetzbare Mehrheitsbeschlüsse zu unterbreiten. Hierzu gehören zwingend aktualisierte Analysen über die Verkehrsströme sowie vorhandene Flächenreserven. Im Wissen darum, dass mehr Parkplätze in der Innenstadt zwangsläufig auch mehr Verkehr bedeuten, würde ich empfehlen, den Schwerpunkt auf einen gut getakteten und damit attraktiven Ausbau des ÖPNV sowie den Ausbau des Radwegenetzes zu setzen. Abstimmungen dazu sollten auch sinnvollerweise in Zusammenarbeit mit dem Landkreis und den Nachbarkommunen erfolgen.

Von Frank Pawlowski