Königs Wusterhausen

Im Lokal Schmitz Katze an der Ecke Eichenallee, Karl-Marx-Straße in Königs Wusterhausen gibt es Freikarten für das Beachvolleyball-Turnier der Netzhoppers vom 23. bis 25. Juli – wenn die Gäste für die Flutopfer in Westdeutschland spenden.

Glastopf schon gut gefüllt

Der Glastopf vorne am Tresen ist schon gut gefüllt. „Viele Gäste spenden auch einfach so“, erzählt Wirt Daniel Gropp. Die Idee ergab sich spontan, Netzhoppers-Spieler sind hier Stammgäste. Die Initiatoren unterstützen damit die Spendenaktion der Königs Wusterhausener Feuerwehr. Sie sammelt Geld für die Angehörigen von zwei Feuerwehrleuten, die beim Einsatz in Altena und Werdohl im Märkischen Kreis in Nordrhein-Westfalen ums Leben kamen. Das Hochwasser hat die beiden Kleinstädte schwer getroffen.

Übergabe an Feuerwehr-Chef

Die Spendengelder aus Schmitz Katze werden an kommenden Montag an Königs Wusterhausens Stadtwehrführer Sebastian Gellrich übergeben. Zuletzt hatte schon der Imbiss Kanalwurst Geld für die Feuerwehr gesammelt, 50 Cent pro verkaufter Wurst gingen an die Fluthilfe.

Das Echo auf den Aufruf ist auch sonst überwältigend, wie Feuerwehr-Chef Sebastian Gellrich im jüngsten Video berichtet. Er dankt darin herzlich allen Spendern. Rund 6000 Euro standen bis dahin schon zu Buche.

Spitzensport in der Beacharena

In Königs Wusterhausen spielen am Wochenende die besten deutschen Beachvolleyballer woll, um ein Ticket für die Deutsche Meisterschaft im September am Timmendorfer Strand zu ergattern. Die Karten kosten 10 Euro und 25 Euro. Die Finals sind am Sonntag um 14 Uhr (Männer) und um 15 Uhr (Frauen).

Von Frank Pawlowski