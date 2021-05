Königs Wusterhausen

Der ehrenamtliche Geschäftsführer des früheren Betreibers der Kita „Knirpsenstadt“ in Königs Wusterhausen ist vom Vorwurf des Betruges in fünf Fällen freigesprochen worden. Das gab das Amtsgericht Cottbus am Donnerstag bekannt.

Der Ex-Geschäftsführer soll zwischen 2008 und 2012 veranlasst haben, dass falsche Abrechnungen eingereicht wurden und die Stadt deshalb überhöhte Zuschüsse an den Betreiber zahlte. Der Schaden für Königs Wusterhausen belief sich laut Anklage auf knapp 300.000 Euro.

Zwei Verhandlungstage

Darüber wurde in dieser Woche an zwei Tagen in Cottbus verhandelt. Als Zeugen wurden auch die früheren Bürgermeister Stefan Ludwig und Swen Ennullat vernommen. Das Schöffengericht sprach den Angeklagten vom Vorwurf des Betrugs frei und folgte damit dem Antrag der Verteidigung. Das wird unter anderem damit begründet, dass die Stadt nicht getäuscht worden sei. Zur Abrechnungspraxis habe es schon 2003 Unstimmigkeiten gegeben, Stadt und Kita-Betreiber hätten sich aber nicht einigen können. Der Betreiber habe anschließend weiter so abgerechnet, die Stadt hätte das nicht bemängelt, obwohl erkennbar gewesen sei, dass die Angaben „nicht den tatsächlich vereinnahmten Elternbeiträgen“ entsprochen hätten, so das Gericht.

Swen Ennullat hatte 2013 als damaliger Amtsleiter im Rathaus die Abrechnungen beanstandet. Die Stadt erstattete wenig später Anzeige und trennte sich vom Kita-Betreiber. Der Verband meldete später Insolvenz an. Ein anderer Träger übernahm die Kita.

Die Entscheidung des Gerichts ist noch nicht rechtskräftig.

Von Frank Pawlowski