Königs Wusterhausen

In diesen Tagen wäre hier bestimmt wieder einiges los gewesen, zumindest in normalen Zeiten. Kinderautos mit echten Benzinmotoren hätten knatternd die Runden gedreht. Und nebenan hätten Besucher beim Minigolf eingelocht. Doch damit ist es vorbei. Der Kiebitzpark in der Brückenstraße in Königs Wusterhausen ist Geschichte. Nach fast 20 Jahren ist die Anlage geschlossen worden.

Zwangspause wegen Corona

Wegen der Corona-Pandemie hatte der Park schon im vorigen Jahr nicht mehr geöffnet. Da war aber noch nicht abzusehen, dass die Schließung endgültig sein würde. „Corona war mit ein Auslöser, aber nicht zwingend dafür. Wir wären sicher noch geblieben“, sagt Elke Schädlich, die Geschäftsführerin der Draisinenbahnen Berlin-Brandenburg GmbH &Co. KG aus Mittenwalde, die den Kiebitzpark vor einigen Jahren übernommen hatte.

Die Golfbahnen sind überwuchert. Quelle: Frank Pawlowski

Doch mit der Stadt Königs Wusterhausen einigte man sich auf die Auflösung des Vertrages und die Rückgabe der Fläche. Die Stadt soll damit langfristig ohnehin andere Pläne haben, welche das sind, war am Dienstag nicht in Erfahrung zu bringen. Ein Gerücht, die Industrie- und Handelskammer Cottbus plane hier einen Neubau, bestätigte sich nicht. Die IHK plane kein Bauprojekt in Königs Wusterhausen, teilte eine Sprecherin mit.

Umzug wurde erwogen

Die Kiebitzpark-Betreiber erwogen noch einen Umzug, aber es fand sich keine geeignete Fläche. So wurde die Anlage abgebaut und das Grundstück geräumt. Die frühere Imbissbude „Brücke 13“ steht leer. Ringsherum wuchert das Grün. Im Dickicht sind noch die Umrisse der Minigolf-Bahnen auf dem Boden zu erkennen.

Mit dem Kiebitzpark hat Königs Wusterhausen eine Freizeit-Attraktion verloren. Der Verkehrsgarten war ein Novum in der Stadt. Viele Hort- und Kitakinder kamen hierher. Sie konnten sogar einen Führerschein machen. Für Familien war der Park ebenfalls ein beliebtes Ausflugsziel. Elke Schädlich gesteht, dass es nicht leicht fiel, das aufzugeben. „Wir finden das schade. Es hat uns immer berührt, welchen Spaß die Kinder hatten“, erzählt sie.

Der Verkehrsgarten war eine Attraktion. Quelle: Frank Pawlowski

Der Kiebitzpark war im Juni 2002 eröffnet worden, der damalige Bürgermeister Stefan Ludwig weihte sie ein. Ein Senziger Existenzgründer wagte den Sprung in die Selbstständigkeit. Er und seine Frau erfüllten sich damit einen Traum. Es fanden Golfturniere zu Halloween und zu Pfingsten statt, sehr beliebt war auch die Karibische Nacht, bei der zu Samba-Rhythmen gegolft wurde. Ostern wurden Eier gesucht. Hier wurden auch gerne Kindergeburtstage gefeiert. Den Namen verdankte der Park einem Zufall. Als die Gründer die ersten Autos abholten, flog ein Schwarm von Kiebitzen vorbei. So wurden die Vögel zum Namenspaten. Das Paar hat nach dem Verkauf des Kiebitzparks in Jüterbog ein Skaterdorf eröffnet.

Draisinen fahren wieder

Für die Mittenwalder Draisinenbahn geht nach dem Abschied aus Königs Wusterhausen das Kerngeschäft aber weiter. Seit einigen Tagen ist die Corona-Zwangspause beendet. Am 8. Mai war Saisonstart. Besucher können wieder Draisinen buchen für Fahrten zwischen Mittenwalde und Königs Wusterhausen und sowie Motzen. Auf der Internetseite www.draisinenbahn-mittenwalde.de gibt es alle Informationen zu den Angeboten und die Telefonnummer für Reservierungen. Mittenwalde ist einer von vier Standorten in Deutschland.

Ganz ausgeschlossen ist es nicht, dass Königs Wusterhausener wieder Minigolf in der Stadt spielen können und Kinder mit den Mini-Autos die Verkehrsregeln lernen. „Wir haben alles eingelagert“, berichtet Draisinenbahnen-Chefin Elke Schädlich. „Sollte sich doch noch eine Gelegenheit ergeben, könnte man vielleicht etwas machen.“ Das ist im Moment aber nur eine theoretische Variante.

Von Frank Pawlowski