Investor will Straße in Zeesen nach sich selbst benennen

Die Sache war eigentlich klar. Die neue Straße in Zeesen sollte Grundweg heißen. Der Ortsbeirat sprach sich schon im November einstimmig dafür aus. In wenigen Wochen sollte der Königs Wusterhausener Stadtrat das absegnen. Dann wäre der Name beschlossene Sache gewesen. Doch dazu kommt es nicht. Der Ortsbeirat will neu darüber beraten.

Neues Wohngebiet an der Waldstraße

Die künftige Straße gehört zu einem neuen Wohngebiet, das an der Waldstraße zwischen Im Winkel und Hangweg entstehen soll. Bis zu 14 Eigenheime will ein Investor hier errichten. Der Bauherr namens Grund schlug vor, sie nach seinen Großeltern Magdalena und Jacob Kessler zu benennen, die Mitbegründer der Zeesener Baptisten-Gemeinde waren, oder einfach nach ihm selbst. „Der Einfachheit wegen könnte die Stadtverwaltung während der künftigen Arbeiten hier einen Bezug zu meinen Nachnamen herstellen“, schrieb er. Der Ortsbeirat entschied sich zunächst für diese zweite Variante.

Zeesens Ortsvorsteher Uwe Friedrich (l.) und sein Vorgänger Frithjof von Rottkay. Quelle: Frank Pawlowski

Für Zeesens Ortsvorsteher Uwe Friedrich kommt das aber nicht mehr in Frage. Der Beschluss sei ein Versehen gewesen. „Wir stellten erst hinterher fest, dass es der Name des Investors ist. Das machen wir nicht“, sagte Friedrich. In einem Ausschuss des Stadtrates sorgte er kürzlich für Lacher, als er den Rückzieher augenzwinkernd mit der Bemerkung begründete: „Eine Friedrichstraße wird es in Zeesen auch nicht geben.“

„Pappelgrund“ als Kompromiss?

Der Zeesener Ortsbeirat will nun am 17. Februar einen neuen Namen für die Straße finden. Hilfestellung bietet eine Liste, die der frühere Ortsvorsteher und heutige Ortsbeirat Frithjof von Rottkay mit einem weiteren Beiratsmitglied erarbeitet hat. Darauf steht auch der Name „Pappelgrund“, den von Rottkay als Ersatz für den „Grundweg“ favorisiert. Für ihn wäre das ein guter Kompromiss. Die Pappeln würden passen, weil in der Nähe einige dieser Bäume stehen. Und der Bauherr würde sich trotzdem noch wiederfinden. „Wir wollen ihn ja nicht verprellen“, meint von Rottkay.

Bevorzugte Straßennamen

In der Liste stehen Namen von Pflanzen und mit Bezug zur Zeesener Geschichte, wie von Rottkay erläutert. Beides bevorzugen die Zeesener bei der Namensgebung, wie die Dahlienstraße und die Rosenstraße zeigen. Zuletzt wurde eine Straße „Mühlenbergblick“ genannt, weil man von hier aus einst den Mühlenberg in Richtung Bestensee sehen konnte, so von Rottkay.

„Klabund“ als Ausnahme

Mit Namen von Personen halten sich die Zeesener aber lieber zurück. Die Diskussionen um die Schütte-Lanz-Straße zeigen für von Rottkay, wie heikel das geschichtlich sein kann. Es gibt aber Ausnahmen. So steht auf seiner Vorschlagsliste für Straßennamen der Schriftsteller Alfred Henschke (1890–1928), der als „Klabund“ bekannt war. Er wohnte eine Zeit lang im Schloss Zeesen beim berühmten und umstrittenen Schauspieler Gustaf Gründgens (1899–1963). Klabund schrieb eine „Ode an Zeesen“. Frithjof von Rottkay: „Wir werden noch einige Namen vergeben müssen und sollten eine Straße nach ihm benennen.“

