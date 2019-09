Königs Wusterhausen

Am Donnerstagnachmittag mussten die Eigentümer einiger Garagen in der Luckenwalder Straße in Königs Wusterhausen feststellen, dass diese von unbekannten Tätern aufgebrochen worden waren. In vier Garagen war eingedrungen worden, bei einer fünften hatte es offenbar einen Versuch gegeben. Was entwendet wurde und wie hoch der entstandene Sachschaden ist, ist unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von MAZonline