Königs Wusterhausen

Der Verein Kulturlandschaft Dahme-Spreewald hatte am Sonntag zu einer Gedenkstunde anlässlich der Befreiung des KZ-Außenlagers Sachsenhausen in Königs Wusterhausen vor 76 Jahren eingeladen. Serge Brenner, Schüler der Paul-Dessau-Schule in Zeuthen (l.), verlas eine Grußbotschaft von Richard Fagot aus Tel Aviv, der als Kind im Außenlager war. Sein Dank gilt dem Verein um Irmtraud Carl, der sich darum bemüht, dass die grausigen Zeiten nicht in Vergessenheit geraten. Grußworte gab es zudem von Vize-Landrätin Susanne Rieckhof und Kämmerer Axel Böhm. Sie betonten, wie wichtig es sei, gegen das Vergessen anzukämpfen. Die musikalische Umrahmung hatte Stanislava Barac übernommen.

Von Gerlinde Irmscher