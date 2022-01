Königs Wusterhausen: Gedenktag an die Opfer des Nationalsozialismus

Königs Wusterhausen

Am 27. Januar jährt sich zum 77. Mal die Befreiung des Vernichtungslager Auschwitz. Mehr als eine Million Menschen wurden allein in Auschwitz von den Nationalsozialisten ermordet. Seit 1996 ist der 27. Januar in der Bundesrepublik offizieller Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus. Die Jugendverbände LDS gedachten am Donnerstag parallel an verschiedenen Standorte in Königs Wusterhausen und den Ortsteilen der Opfer des Nationalsozialismus.

Stadtjugendring in Königs Wusterhausen übernahm Koordination

So wurden vor Ort die Stolpersteine gereinigt, Blumen niedergelegt und Kerzen angezündet. An den jeweiligen Stolpersteinen wurden die Biografien verlesen, wie auch die Namen aller Opfer aus Königs Wusterhausen. Der Stadtjugendring hatte die Koordination übernommen. „Unser Anliegen ist vor allem kein abstraktes Gedenken, sondern den Namen und dem Schicksal der Familien ein Gesicht zu geben“, sagt Thommy Thiele. Waren es doch Freunde, Nachbarn unter uns, mitten in Königs Wusterhausen. Wenn man nicht zeige, was passiert ist, könne es immer wieder passieren. „Das Thema beschäftigt uns seit vielen Jahren, nicht nur heute an dem zentralen Gedenktag, sondern ganzjährig“, erklärt Thommy Thiele. „Wir tragen als die nachfolgende Generation die Verantwortung, dass so etwas nicht wieder passiert“, sagt Jennifer Struck vom Stadtjugendring.

Michaela Wiezorek und Grüne legen Kranz nieder

„Es ist wichtig, die Erinnerung aufrecht zu halten und mit unseren Jugendlichen darüber zu sprechen. Deshalb sind wir heute dabei“, sagt Manu Lünser, Gruppenleiterin beim Jugendrotkreuz vor Ort in der Bahnhofstraße. Ute Schilde war gemeinsam mit ihrem fünfjährigen Enkel gekommen: „Für uns ist es ein Bedürfnis, dass das Geschehene nicht vergessen wird, denn wenn man sich erinnert, tut man etwas dagegen“, sagt sie und der Enkel solle erfahren, was damals passiert ist. „Ich wusste bisher nicht, dass es so viele Opfer aus Königs Wusterhausen gibt und deshalb ist es gut, auch die Namen derer zu verlesen, für die es keine Stolpersteine gibt“.

Mitglieder des Ortsverbandes Königs Wusterhausen Bündnis90/ Die Grünen legten am Nachmittag an der Gedenkstelle des KZ-Außenlagers Storkower Straße, Ecke Fliederweg einen Gedenkkranz mit der Aufschrift „Zum Gedenken der Opfer der Nazi-Diktatur, die in Konzentrationslagern ihr Leben ließen – Niemals Vergessen!“ nieder. Bereits vormittags hatten Bürgermeisterin Michaela Wiezorek und die Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung Laura Lazarus einen Kranz an der Stele niedergelegt.

