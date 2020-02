Königs Wusterhausen

In der Heinrich-von-Kleist-Straße in Königs Wusterhausen wurde am Dienstag ein gestohlenes Fahrrad wiedergefunden, nach dem seit November letzten Jahres gefahndet wird. Das Mountainbike stand angeschlossen vor einem Wohnhaus. Die Rahmennummer war ausgeschliffen und überstrichen worden. Das Rad wurde sichergestellt. Die Polizei hat weitere Ermittlungen veranlasst.

Von MAZonline