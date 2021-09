Königs Wusterhausen

„Es sei weltweit der einzige Geodätische Radioglobus und entstanden in einer Zeit, wo kaum jemand daran glaubt, dass es möglich sei“, begrüßte Rainer Suckow vom Förderverein „Sender Königs Wusterhausen“ die Besucher, die am Samstag zum Familientag auf den Funkerberg gekommen waren. Coronabedingt konnte nun mit einem Jahr Verspätung das Kunstwerk eingeweiht werden, ein Ergebnis des Projektes „Drahtlos – Grenzenlos“ des Kulturbundes Dahme-Spreewald zum Thema 100 Jahre Rundfunkgeschichte im vergangenen Jahr. In verschiedenen Workshops hatten Kinder und Jugendliche von 9 bis 17 Jahren die Möglichkeit, sich auf den Spuren der Rundfunkpioniere zu bewegen.

Die Grenzenlosigkeit des Radios visualisiert

„Wir haben lange versucht uns dem Thema Radio zu nähern. War es doch unser Ziel am Ende etwas Sichtbares zu hinterlassen“, erzählt Bühnenbildnerin Friederike Meeser, die den Workshop „Objektbau – eine kreative Spurensuche“ leitete. Nachdem die Teilnehmer den Funkerberg erkundet hatten, haben sie Bilder gezeichnet. Dabei entstand ein Bild auf dem die Weltkugel mit Radiowellen zu sehen war und damit auch die Idee: wir bauen einen Geodätischen Radioglobus. Durch diesen kann man die Grenzenlosigkeit des Radios darstellen, welche die unterschiedlichsten Punkte auf der Welt miteinander verbinden.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Für mich war wichtig, dass wir alle zusammen aus vielen einzelnen Elementen ein Ganzes entstehen lassen“, sagt Friederike Meeser. Aus 180 Latten entstanden 60 Dreiecke, die zu einer Kugel zusammengesetzt wurden. Es war spannend, ob die einzelnen Elemente am Ende wirklich zu einer Kugel verbunden werden können, wie es vorher auf dem Papier berechnet war. So ähnlich könnten die Funkpioniere von damals auch um ihre Experimente gebangt haben, allerdings waren ihre Funkmasten um ein Vielfaches größer.

„Es hat viel Spaß gemacht, wenn es manchmal auch etwas schwierig war, die Latten mit den Bändern zu verbinden“, sagt der 11-jährige Habib und die anderen Teilnehmer bestätigten das.

Metallbaumeister Karsten Kalz half beim Aufstellen des geodätischen Radioglobusses

Als es um das Aufstellen vor dem Museum ging, kam Metallbauermeister Karsten Kalz ins Spiel. Seine Idee, die Kugel auf fünf Strahlen ruhen zu lassen, macht das Kunstwerk perfekt.

Zum Familientag waren die „Macher“ des Kunstwerkes und ihre Familien eingeladen den Geodätischen Radioglobus einzuweihen. Im Anschluss konnten sie ein paar „Prisen Funkgeschichte“ zu hören, 1000 PS Deutz Dieselmotor in Aktion zu erleben oder in der Jugendwerkstatt kleine Lötübungen zu machen.

Lesen Sie auch:

Der Geodätische Globus ist ein Beispiel dafür, wie die Erfindung des Rundfunks die Welt veränderte. War die Verbindung von zwei weit entfernten Punkten auf der Erdkugel einst nur mit viel Zeit und durch mühsame Reisen möglich, können Informationen in sekundenschnelle von einem Punkt der Erdkugel zum anderen gesendet werden.

Von Gerlinde Irmscher