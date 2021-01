Königs Wusterhausen

In Königs Wusterhausen trotzen die Gewerbetreibenden der Corona-Pandemie. Viele Geschäfte müssen geschlossen bleiben, sind aber trotzdem für ihre Kunden da. Damit das besser sichtbar wird, hat der Verein Citypartner jetzt Händler, Gastronomen und Dienstleister aufgerufen, sich zu melden.

Auf der Internetseite von Citypartner und in Lokalmedien soll veröffentlicht werden, wer im Lockdown geöffnet hat und was angeboten wird. Dazu muss nur ein kleiner Fragebogen ausgefüllt werden. So wird erfasst, ob ein Liefer-, Abhol-, Online –oder Reparaturservice angeboten wird oder ob es die Möglichkeit des Schaufenstershoppings gibt. Dabei können Kunden einen Artikel, den sie im Schaufenster sehen, bestellen und später im Laden abholen. Auf citypartner-kw.de gibt es alle Informationen dazu.

Anzeige

Uhrmacherin Manuela Thomas nimmt Reparaturaufträge an. Quelle: Frank Pawlowski

Bei Uhrmacherin Manuela Thomas in der Bahnhofstraße ist das zum Beispiel möglich. Aber das wurde bisher nur spärlich genutzt. Sie überrascht das nicht, denn es sind kaum noch Leute auf der Straße. „Dass wir trotzdem da sind, wissen viele nicht“, sagt Manuela Thomas. An den beiden Markttagen ist ihr Geschäft geöffnet, denn der Werkstattbetrieb läuft weiter. Manuela Thomas repariert Uhren und wechselt Batterien aus. Dienstags von 10 bis 13 Uhr und von 16 bis 18 Uhr, freitags von 10 bis 13 Uhr können Uhren und Schmuck abgegeben und abgeholt werden. In den Laden kommen die Kunden nicht. Gleich hinter der Eingangstür steht ein Tresen mit Schutzscheibe, dort werden sie einzeln von der Chefin bedient.

Die Gärtnerei Genz in der Storkower Straße. Quelle: Frank Pawlowski

Gleich nebenan steht Schuhmacher Steffen Wiesner in seiner Werkstatt. Sie befindet sich auf dem Hof. Auf der Bahnhofstraße hat er ein großes Schild aufgestellt. Schuhreparatur und Schlüsseldienst weiter geöffnet, steht darauf. Trotzdem ist gerade Flaute. „Im Moment ist es eine Katastrophe, keiner bringt mehr was vorbei“, erzählt er. Jeden Tag ab neun Uhr ist er in seiner Werkstatt, die er vor fast 30 Jahren eröffnete. Im August ist Jubiläum. „Ich habe große Angst, dass ich es bis dahin nicht mehr schaffe.“

Der MAZ-Freizeit-Newsletter für Brandenburg Raus aufs Land: Jetzt kostenlos für unseren Newsletter anmelden und sich dann jeden Donnerstag nach Brandenburg entführen lassen! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der MAZ-Freizeit-Newsletter für Brandenburg Raus aufs Land: Jetzt kostenlos für unseren Newsletter anmelden und sich dann jeden Donnerstag nach Brandenburg entführen lassen! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Im Modeversteck von Karin Spengemann holt eine Kundin gerade eine Bestellung ab. Im Eingang steht ein Tisch mit Kartenleser und Desinfektionsflasche. Hier werden die Sachen übergeben. Karin Spengemann ist online sehr aktiv, veröffentlicht täglich einen Look des Tages. Alle Kleidungsstücke können zum Anprobieren zu Hause mitgenommen werden. Bei ihren Kundinnen kommt das sehr gut. Die Umsatzeinbußen macht das zwar längst nicht wett, trotzdem ist Karin Spengemann das wichtig. „Ich mache das auch für mich. Es ist ein gutes Gefühl, etwas im Laden zu tun.“

Im Moderversteck von Karin Spengemann holt eine Kundin eine Bestellung ab. Quelle: Frank Pawlowski

Auch in anderen Geschäften können Kunden etwas bestellen und abholen oder sich liefern lassen, wie bei Midas Feine Wäsche in der Bahnhofstraße. Foto-Porst macht Passbilder, aber nur mit Termin. Die Gärtnerei Genz in der Storkower Straße hat einen Bestell- und Abholservice eingerichtet, im Farbenhaus Biermann, das eine Paketannahme hat, ist das ebenfalls möglich. Digital-Druck in der Bahnhofstraße erledigt weiter Druckaufträge. Geöffnet sind die Stadtbuchhandlung und Imbisse, das Konsum-Kaufhaus, der Drogeriemarkt, das Gesundheitshaus Stettnisch, Apotheken sowie andere Läden der Grundversorgung. Das Suppenlokal Schmitz Katze an der Eichenalle bietet Gerichte zum Mitnehmen an, bei Fahrrad Ranzinger und Fahrrad König sind die Werkstätten geöffnet.

Die Stadtbuchhandlung ist geöffnet. Quelle: Frank Pawlowski

Noch bis zum 31. Januar können Gewerbetreibende beim Verein Citypartner ihre Angebote melden. Einen Gesamtüberblick gibt es bisher nicht. Auf einigen Internetportalen werden Kunden fündig, zum Beispiel auf Lokalhelden Königs Wusterhausen, die Seite wurde im ersten Corona-Lockdown vor einem Jahr zur Unterstützung der lokalen Unternehmen erstellt. Nur einige Angebote sind aktualisiert worden, die Seite eignet sich trotzdem noch gut für die Suche. Die MAZ unterstützt lokale Gewerbetreibende mit der Aktion „MAZ zusammen stark“ ebenfalls, indem sie deren Angebote auflistet.

Von Frank Pawlowski