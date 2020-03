Eine Unternehmerin schildert ihre verzweifelte Lage

Königs Wusterhausen

Für Sylvia Senger ist das Glas stets halb voll, nicht halb leer. Die 59 Jahre alte Inhaberin der Stadtbuchhandlung Radwer ist bekannt für ihre große Zuversicht. Jetzt kämpft die erfolgreiche Unternehmerin um das Überleben des traditionsreichen Ladens. Sie schildert, wie ernst für sie die Lage in der Corona-Krise ist. Aber erst einmal fängt sie mit etwas Positivem an.

Kunden sehr solidarisch

„Viele Kunden zeigen sich uns gegenüber sehr solidarisch. Unseren Respekt und großen Dank dafür!“ Auch die Buchhandlung helfe in Corona-Zeiten. Die Königs Wusterhausener Tafel bekommt Tüten für die Ausgabe der Lebensmittel, in diesen Tüten befinden sich Märchenbücher. Und eine Mitarbeiterin wird in einem Berliner Krankenhaus arbeiten, um das Personal zu unterstützen, berichtet Sylvia Senger.

Schaufenster der Stadtbuchhandlung in der Bahnhofstraße. Quelle: Frank Pawlowski

Wie die meisten anderen Geschäfte ist die Stadtbuchhandlung seit dem 18. März geschlossen. „Ich habe mein Unternehmen stets so geführt, dass es gesund ist“, sagt sie. Wegen der ausbleibenden Einnahmen gehen die Mitarbeiter ab 1. April auf Kurzarbeit mit null Stunden. Das Kurzarbeitergeld finanziert Sylvia Senger vor. Bei der Investitionsbank des Landes Brandenburg hat sie einen Zuschuss von bis zu 9000 Euro für drei Monate beantragt. „Ich warte auf die Soforthilfe, aber auf Grund der sehr hohen Nachfrage wird die Bearbeitung einige Zeit in Anspruch nehmen.“

Fixkosten nicht gedeckt

Doch selbst wenn der Zuschuss bewilligt werde, könnten damit nicht einmal die Fixkosten eines Monats gedeckt werden, rechnet sie vor. Allein knapp 2300 Euro Miete zahle sie monatlich an die Sparkasse. Darüber verhandele sie gerade mit dem Vermieter, entschieden sei noch nichts. Eine Stundung von Kosten sei fatal, weil sie nach der Wiedereröffnung des Ladens höhere Einnahmen erzielen müsste. Kredite könne sie aus Altersgründen nicht aufnehmen. „Ich muss also an meine Reserven gehen, das ist meine Altersvorsorge. Wie lange das klappt?“, fragt sie.

Desillusioniert in der Krise

Die Corona-Krise habe sie desillusioniert. Sylvia Senger vermisst Beistand von ganz anderer Seite. „Schockiert bin ich von der Haltung derer, die in den letzten Jahrzehnten sehr vier Geld von mir erhalten haben, für die ich also ein finanzkräftiger Partner war.“ Sie nennt Verlage, die längst abbestellte Bücher immer noch liefern würden, den Großhandel, der keine Unterstützung parat habe, und ihren Vermieter.

Hoffnung auf Hilfe der Stadt

Sylvia Senger hofft deshalb auch auf eine Unterstützung durch die Stadt Königs Wusterhausen für die Gewerbetreibenden. „So wie mir geht es vielen Händlern und Kleinstunternehmen in Königs Wusterhausen.“

Vorschlag liegt auf dem Tisch

Inzwischen gibt es dazu einen konkreten Vorschlag. Ex-Bürgermeister Lutz Franzke ( SPD) regte eine Soforthilfe von 500.000 Euro aus dem Stadthaushalt für Kleinunternehmen. Das Corona-Rettungspaket solle für zunächst drei Monate gelten. Mit dem Geld sollen Mieten und Betriebskosten übernommen werden. Laut dem Vorschlag könnten dafür die umstrittenen 300.000 Euro genutzt werden, die als Zuschuss für den Bau eines Kunstrasenplatz in Zeesen gedacht sind. Der Zuschuss soll auf nächste Jahr verschoben werden. Die restlichen 200.000 Euro könnten aus der Rücklage genommen werden, so Franzke.

Positives Echo in der SVV

Die Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung, Laura Lazarus ( CDU), unterstützt die Idee. „Vorstellbar ist das auf jeden Fall“, sagt sie am Montag der MAZ. Aus Fraktionen gebe es schon positive Signale. „Wir müssen schauen, was wir als Kommune neben den Hilfen vom Land und vom Bund tun können.“ Es müsse aber noch einiges geprüft werden, zum Beispiel, wem genau die Förderung gelten und wie hoch sein soll. Es sei zu klären, ob auch Vereine unterstützt werden sollen. Die Finanzierung des Hilfspakets müsse besprochen werden. Sie sprach sich für die kurzfristige Einberufung einer SVV zur Soforthilfe aus.

Voraussetzung sei allerdings ein bestätigter Haushalt für 2020. Laura Lazarus hofft, dass er in den kommenden Tagen vorliegt. Aus dem Rathaus gibt es noch keine Reaktion auf den Franzke-Vorschlag. Die MAZ stellte dazu am Montag eine Anfrage.

Von Frank Pawlowski