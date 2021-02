Königs Wusterhausen

Viele Gewerbetreibende müssen weiter durchhalten. Der Lockdown soll nach jüngsten Meldungen bis Ende Februar verlängert werden. Der Königs Wusterhausener Verein Citypartner hat jetzt eine Liste mit Geschäften und Dienstleistern veröffentlicht, die trotz Schließung für ihre Kunden erreichbar sind. Motto: Die Innenstadt von Königs Wusterhausen lebt!

Vor einigen Tagen war ein Aufruf gestartet worden. Unternehmer der gesamten Stadt konnten melden, was sie für die Kunden anbieten – vom Lieferservice über Reparaturen bis zum Schaufenstershopping. „Das Ergebnis kann sich sehen lassen“, berichtet Steffen Reddig von den Citypartnern.

Im Lockdown erreichbar

Diese Geschäfte und Dienstleister in Königs Wusterhausen sind im Lockdown erreichbar: 1001naht, Beauty Sun Sonnenstudio, Bewegungsstudio KW, Bistro & Spätshop, Café Eisgenuss, Die Hauptstadtfotografen, Digitaldruck, Dreock Augenoptik, Eine-Welt-Laden, Fahrrad König, Fahrrad Ranzinger, Farbenhaus Biermann, Fish 2 Go, Frauensachen, Fußpflege & Nagelstudio Mandy Kietz, Gärtnerei Genz, Kaden Küchen, Königs Floristik, Konsum-Kaufhaus, Midas Feine Wäsche, Modeversteck, Musikladen, Photo Porst, Projektlösung Brandt, Sakowski Glaserei, Schloss Apotheke & Reformhaus, Schuhreparatur & Schlüsseldienst Wiesner, Stadtbuchhandlung Radwer, Steinmetz Gaul, Studio Alexandra, Suppenduft „Schmitz Katze“, Thomas Uhren und Schmuck, Tintenklecks, Touristinformation Dahme-Seenland, Valetudo-Haus, Vodafone & Otelo Shop KW, Weinladen am Kanal, Wollladen, YogaRaum Santosha.

Bei Schmitz Katze gibt’s Essen und Kaffee zum Mitnehmen. Quelle: Frank Pawlowski

Die genauen Öffnungszeiten, zum Beispiel für Abholungen, sowie die Kontaktdaten mit Telefon, E-Mail und Anschrift stehen in der Liste, die auf der Citypartner-Seite veröffentlicht ist (citypartner-kw.de/unser-service-im-lockdown). Hier ist auch angegeben, welchen Service es bei den jeweiligen Anbietern gibt. Fast alle bieten zum Beispiel an, Waren im Laden nach Terminvereinbarung abzuholen, auch ein Onlineservice ist oftmals möglich. „Ich bin weiterhin gern beratend für sie da und freue mich über ihre Treue und Unterstützung“, schreibt zum Beispiel eine Geschäftsfrau.

Fragebogen weiter online

Laut Citypartner wird die Liste aktualisiert, wenn weitere Meldungen von Unternehmen eingehen. Der Fragebogen dazu ist deshalb weiter auf der Citypartner-Seite abrufbar. Hier können die Gewerbetreibenden selbst ausfüllen, was sie anbieten, wie sie erreichbar sind und was Kunden beachten müssen.

Im Lockdown dürfen nur Geschäfte der Grundversorgung geöffnet bleiben, wie der Einzelhandel für Lebensmittel, Apotheken und Optiker oder Banken und Sparkassen, auch Buchläden dürfen diesmal geöffnet bleiben. Hingegen dürfen bei Fahrrad-Händlern nur die Werkstätten öffnen, sie bieten aber Beratungen per Telefon und E-Mail oder auch per Video-Chat an.

Von Frank Pawlowski