Königs Wusterhausen

Bei einem Einbruch in eine soziale Einrichtung am Amtsgarten wurde zwei Kleinwagen gestohlen. Nun wurde eines der beiden Fahrzeuge wiedergefunden. Am frühen Montagnachmittag erhielt die Polizei den Hinweis, dass ein herrenloser Skoda in einem Waldweg nahe der Hafenstraße stand. Der Kleinwagen wurde identifiziert und sichergestellt, um ihn an den Verein zurückgeben zu können. Zuvor wurden Spuren im und am Fahrzeug gesichert.

Von MAZonline