Königs Wusterhausen

Die Goethestraße in Königs Wusterhausen ist wieder für den Verkehr freigegeben worden. Das hat die Stadt am Donnerstag mitgeteilt. Der Abschnitt zwischen der Luckenwalder Straße und der Straße Am Hockeyplatz wurde auf einer Länge von etwa 120 Metern erneuert. Dort entstanden beidseitig neue Gehwege, zudme wurde die Beleuchtung saniert. Des Weiteren wurden neue Straßenabläufe an den vorhandenen Regenwasserkanal angeschlossen. Damit sind die Sanierungsarbeiten an der Goethestraße abgeschlossen. Die Arbeiten hatten im Mai begonnen. Die Kosten für Bau und Planung lagen laut Stadt bei rund 240 000 Euro.

Von MAZonline