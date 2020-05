Königs Wusterhausen

Unter dem Motto „Dem Himmel ein Stück näher“ wollte die evangelische Kirchgemeinde Königs Wusterhausen den diesjährigen Himmelfahrtsgottesdienst und das geplante anschließende Gemeindefest eigentlich auf dem Funkerberg feiern. „Rund 68 Meter wären wir dem Himmel dort näher gewesen, aber da es nicht möglich ist, den Gottesdienst unter den jetzigen Bedingungen dort zu feiern, wollen wir hier um die Kreuzkirche einen fröhlichen Gottesdienst feiern“, erklärte Norbert Stark vom Gemeindekirchenrat zur Begrüßung. Er merkte an, dass wer mag – da man derzeit nicht mitsingen dürfe – den Text auf dem Liedblatt leise mitlesen könne.

Nicht mehr als 50 Besucher bei den Gottesdiensten

Unter der Auflage, dass maximal 50 Besucher den Gottesdienst feiern dürfen, gab es rechts und links neben der Kirche zwei getrennte Gottesdienste. Rechtsseitig feierten die Erwachsenen ihren Gottesdienst begleitet vom Posaunenchor Königs Wusterhausen. Pfarrer Jonas Weiß-Lange sprach in seiner Predigt davon, dass man im Laufe des Lebens lerne, dass „oben“ der Ort der Macht, des Ruhms und der Reichen sei, dass man zu ihnen hochsehen müsse. Fragen in gleicher Höhe zu stellen, sei nicht möglich, was doch aber viel besser wäre. Die kleinen Leute blieben stets unten, und komme einer von ihnen nach oben, habe er meist die Kleinen unten schnell vergessen. Nicht so sei es mit Jesus Christus. „Er kann jedem Mensch nahe sein, er öffnet den Himmel für uns“, erklärte Jonas Weiß-Lange und erinnerte auch an die Worte des evangelischen Theologen Gerhard Ebeling: „Nicht wo der Himmel ist, ist Gott, sondern wo Gott ist, ist der Himmel.“

Gottesdienst zu Himmelfahrt vor der Kreuzkirche in Königs Wusterhausen. Jede Familie bekam eine Decke. Quelle: Gerlinde Irmscher

Auf der anderen Seite eben der Kirche wurde ein Kindergottesdienst gefeiert. Damit auch hier der Abstand gewahrt blieb, gab es für jede Familie eine bunte Decke zum Platz nehmen. „Unser Thema heute war Himmelsblicke. Es ging um den Unterschied, was wir direkt sehen und was noch darüber ist“, so Pfarrerin Rebekka Wackler. Gemeindepädagogin Ute Henschel erzählte die Geschichte des Mädchens Tabea, das am Ölberg mit ihrer Familie lebte. Vom Sehen und Nichtsehen war die Rede, dass der Himmel mehr ist als das, was wir direkt sehen, und obwohl Jesus in den Himmel gefahren sei, sei er doch mitten unter uns. Am Ende schickten die Mädchen und Jungen in Form von Luftballons Blicke in den Himmel. Zuvor hatten sie ihre Wünsche aufgemalt oder aufgeschrieben, die sich nun an den Luftballons den Weg nach oben suchten. Wie etwa das Bild von Edgar, das er für seine Oma gemalt hatte und auf dem steht, dass er sie lieb habe und oft an sie denke.

