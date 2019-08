Königs Wusterhausen

Am Montagnachmittag war Gregor Gysi in Königs Wusterhausen zu Gast. Er warb am Stadtbrunnen dafür, am 1. September die Linken zu wählen. „ Brandenburg darf kein AfD-Land werden“, war seine Botschaft an die Zuhörer. Auch zu Gast waren Spitzenkandidat Sebastian Walter und die Direktkandidatinnen Claudia Mo...