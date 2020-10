Königs Wusterhausen

Die Online-Petition zu Grundschulen in Königs Wusterhausen hat vorzeitig die erforderliche Stimmenzahl erreicht. Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung sind bereits um Stellungnahmen gebeten worden, es gibt erste Antworten. Die Initiatorinnen sammeln weitere Unterschriften. „Wir wollen zeigen, dass dieses Thema eine breite Bevölkerungsgruppe bewegt“, sagt Bettina Wagner. Sie ist Vorsitzende des Kita- und Hortausschusses in Zernsdorf und hat die Petition gemeinsam mit der Vorsitzenden der Elternkonferenz der Zernsdorfer Grundschule eingereicht. Hauptforderung ist, die Königs Wusterhausener Grundschulen so zu erweitern und auszustatten, dass sie auch künftig alle Kinder aufnehmen können. So sollen weiterhin „kurze Wege für kurze Beine“ gewährleistet sein. In Zernsdorf und Senzig sei das aktuell besonders drängend, weil die Schulen längst viel zu klein geworden sind.

Zuzug funktioniert nicht ohne Erweiterung der Grundschulen

Bis Freitagmittag haben das schon 1250 Menschen auf der Plattform Openpetition unterstützt, davon 953 aus Königs Wusterhausener. 660 Unterstützer aus der Stadt mussten es mindestens sein, damit die Petition anerkannt wird. Die Plattform wendet sich dann mit dem Anliegen an die Kommunalpolitiker. Auch sonst ist das Echo enorm. Es sind fast 500 Kommentare abgegeben worden, die meisten stammen von betroffenen Familien. Die Forderung nach kurzen Schulwegen wird ausnahmslos unterstützt. Das sei gut für die Kinder, aber auch für den Ort. Darauf wird in vielen Einträgen hingewiesen. „Die Identifikation mit dem eigenen Wohnort darf nicht aufs Spiel gesetzt werden“, schreibt jemand. In einem weiteren Kommentar heißt es, dass Kinder den Kontakt zur ihrem sozialen Umfeld nicht verlieren dürften. Ein anderer Unterstützter der Petition schreibt: „Ortsteile sollen nicht nur Schlafstätten, sondern Lebensräume sein. Dazu gehören wohnortnahe Bildungsangebote.“ Ein „Zuzug ohne Ende“ könne ohne eine Erweiterung der Grundschulen nicht funktionieren, heißt es in einem Kommentar.

Platzverhältnisse an Schulen und Kitas ist eine Katastrophe

In Zernsdorf sei der Bedarf für eine zweite Kita erkannt worden. Bei der Planung der Neubaugebiete seien Kitas und Schulen vernachlässigt worden. Eltern berichten, dass es in den Schulen in Zernsdorf und Senzig schon vor Jahren beengt war. Die heutigen Platzverhältnisse in der Zernsdorfer Grundschule beschreibt eine Mutter als Katastrophe. Senziger Eltern schildern, dass die Toiletten außen sind und die Kinder dorthin über den Hof gehen müssen. Es melden sich auch Eltern und Schüler der Montessori-Grundschule zu Wort. Sie fordern den Erhalt des Schulcampus, zu dem auch eine Gesamtschule mit Abistufe gehört. Die Pläne der Stadt, dort eine kommunale Grundschule zu gründen, stoßen auf großes Unverständnis. Der Bürgermeister wolle sich „in ein gemachtes Nest“ setzen, statt die bestehenden Grundschulen auszubauen. Der große Unzufriedenheit erinnert an die Massenproteste von Eltern gegen die Kitagebühren vor drei Jahren in Königs Wusterhausen. Sie verhalfen dem heutigen Bürgermeister Swen Ennullat (FWKW) mit zum Wahlsieg.

Bettina Wagner erinnert sich noch gut an die Zeit. „Bildung war sein Thema, damit hat er mich für sich eingenommen“, sagt sie. Inzwischen ist sie enttäuscht. „Für Kinder kommt gefühlt gar nichts mehr. Es wird nur noch blockiert.“ Die Stadtverordneten haben die Eltern diesmal fast geschlossen hinter sich. Die Petition beruft sich auf den jüngsten SVV-Beschluss zur Erweiterung der Grundschulen und dessen Bekenntnis zum Prinzip „kurze Beine, kurze Wege“. Dem SVV-Votum solle Nachdruck verliehen werden, wie Initiatorin Anja Boelitz sagte. „Ich erwarte, dass sich die Stadtverwaltung endlich an die Arbeit macht. Wir Eltern wollen Lösungen sehen.“

