Königs Wusterhausen

Am Samstagvormittag wurde an der Filiale eines Einzelhandelsunternehmens in der Luckenwalder Straße entdeckt, dass Unbekannte in der Nacht zuvor großflächig Wände, Einkaufwagenhäuser und Mülleimer besprüht hatten. Der Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Von MAZonline