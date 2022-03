Königs Wusterhausen

Gut eineinhalb Jahre lang war es Thema in der Königs Wusterhausener Kommunalpolitik, jetzt liegt es vor: das Rechtsgutachten zur Amtsführung von Ex-Bürgermeister Swen Ennullat (FWKW). In der jüngsten Sitzung der Stadtverordneten – einer eigens einberufenen Sondersitzung – war es Gegenstand der Debatte. Die SVV fasste auch zwei Beschlüsse dazu. Allerdings nicht öffentlich. Die AfD-Fraktion hatte zwar versucht, die Diskussion in den öffentlichen Teil zu verlegen. Das wurde aber unter Verweis auf die Persönlichkeitsrechte des Ex-Bürgermeisters abgelehnt.

Über das Gutachten und seinen Inhalt ist deshalb nicht viel bekannt. Lediglich, dass die Anwälte der Potsdamer Verwaltungsrechts-Kanzlei Dombert über Monate Akten und Unterlagen gesichtet und ausgewertet und am Ende immerhin rund 300 Seiten Material über Ennullats Amtszeit und die damit verbundenen Streitigkeiten und Querelen zusammengetragen haben, das den Stadtverordneten in den vergangenen Wochen als Lektüre diente. Zu welcher rechtlichen Bewertung die Anwälte kamen, dazu will sich derzeit aber niemand äußern.

Ennullats Amtszeit geprägt von Konflikten

Die Amtsführung Ennullats war in seinen dreieinhalb Jahren als Bürgermeister geprägt von Konflikten. Vor allem in den letzten eineinhalb Jahren vor seiner Abwahl lag er im Dauer-Clinch mit den Stadtverordneten, er führte parallel auch rechtliche Auseinandersetzungen mit dem Landkreis, mit Bürgern und Kommunalpolitikern.

Die Königs Wusterhausener Stadtverordneten – hier auf ihrer Sitzung im Februar – diskutierten nicht öffentlich über das Gutachten. Quelle: Gerlinde Irmschher

Einer der Hauptkritikpunkte der SVV war, dass Ennullat ihrer Auffassung nach Mehrheitsbeschlüsse ignorierte oder nicht umsetzte. Das manifestierte sich darin, dass der Ex-Bürgermeister und seine Stellvertreter zahlreiche Beschlüsse der Stadtverordneten beanstandeten und auf diesem Weg die Umsetzung über Monate verzögerten und teilweise ganz verhinderten. Die mehr als 20 Beanstandungen wurden inzwischen alle von der Kommunalaufsicht geprüft, keine einzige wurde als rechtmäßig eingestuft.

Gutachten selbst war Auslöser eines heftigen Konflikts

Dauerstreit zwischen Ennullat und der SVV gab es zudem über eigenmächtige Entscheidungen des Ex-Bürgermeisters wie etwa Klagen gegen den Landkreis oder die Kündigung der Montessori-Schule. Gestritten wurde auch über den Ausbau, Neubau oder Nichtbau der Grundschulen Senzig und Zernsdorf, über Strafanzeigen gegen Stadtverordnete, den nicht eingereichten Haushalt für das Jahr 2020 und damit zusammenhängend den Verfall von Fördermitteln für einen Kunstrasenplatz und sowie Tagesordnungen von SVV-Sitzungen.

Das Gutachten selbst und der Auftrag dazu war im Frühjahr 2019 Auslöser eines heftigen Streits, in den auch der Landkreis involviert wurde und der sogar zur vorübergehenden Zwangsbeurlaubung Ennullats führte.

Ausgang des Disziplinarverfahrens nicht abzusehen

Bei vielen dieser Konflikte beriefen sich Ennullat und seine Stellvertreter auf alternative Rechtsauffassungen. Das Gutachten sollte nun unter anderem klären, ob der Ex-Bürgermeister mit seinem Verhalten gegen Beamtenrecht oder sonstige rechtliche Vorgaben verstoßen hat, ob der Stadt dadurch ein Schaden entstanden ist, und ob sie deshalb gegebenenfalls Schadenersatz von ihrem Ex-Rathauschef verlangen kann.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Nach MAZ-Informationen sind diese Fragen auch in dem 25.000 Euro teuren Gutachten nicht abschließend geklärt. Die Aufarbeitung von Ennullats Amtszeit, die landesweit für Schlagzeilen sorgte, ist deshalb noch nicht zu Ende.

Zum einen führt der Landkreis noch ein Disziplinarverfahren gegen den Ex-Bürgermeister, dessen Ende und Ausgang derzeit nicht abzusehen sind. Aus SVV-Kreisen verlautet, dass das Rechtsgutachten in dieses Verfahren einfließen soll, wodurch die Ermittlungen in Lübben womöglich noch einmal ausgeweitet werden müssen. Zum anderen sehen auch die Stadtverordneten noch weiteren Aufarbeitungsbedarf. Wie es heißt, soll die Kanzlei Dombert noch mit weiteren, vertiefenden Untersuchungen beauftragt werden.

Von Oliver Fischer