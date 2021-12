Königs Wusterhausen

Der Ausbau des Königs Wusterhausener Hafens schreitet mit großen Schritten voran. Am Montag nahm Hafen-Geschäftsführer Michael Fiedler einen Förderbescheid von Brandenburgs Staatskanzlei-Chefin Kathrin Schneider (SPD) in Empfang: 7,1 Millionen Euro erhält der Hafen vom Land. Mit dem Geld soll im kommenden Jahr ein drittes Ladegleis auf dem Kai gebaut werden. Damit werden die Kapazitäten im Hafen für Güterumschlag noch einmal deutlich erhöht.

Das Ladegleis ist ein wichtiges Element für die Neuausrichtung des Hafens. Und dass es gebraucht wird, ist auch ein deutliches Zeichen dafür, wie weit der Hafen bereits ist auf dem Weg zur wichtigsten Logistikdrehscheibe in Richtung Lausitz.

Strukturwandel in Rekordzeit

Vor vier Jahren wäre daran kaum zu denken gewesen. „Der Hafen war eines der ersten Opfer des Strukturwandels in der Lausitz“, sagt Landrat Stephan Loge (SPD). Bis 2017 war der Hafen komplett abhängig vom Kohleumschlag. Die Braunkohle kam per Zug aus der Lausitz, wurde aufs Schiff verladen und weiter ins Heizkraftwerk Klingenberg transportiert. Damit verdiente der Hafen gutes Geld. Aber als das Kraftwerk im Mai 2017 auf die Verfeuerung von Erdgas umgestellt wurde, verlor der Hafen auf einen Schlag sein wichtigstes Geschäftsfeld.

Die Betreibergesellschaft Lutra musste sich neu erfinden. Das passierte zum einen, indem die Vermarktung der freien Gewerbeflächen forciert wurde. Die Grundstücke im Hafen wurden an Industrieunternehmen verpachtet. Die Pachteinnahmen sichern der Gesellschaft heute ein sicheres Einkommen. Hinzu kam aber noch der Ausbau der Infrastruktur für den Warenumschlag auf der Schiene, der ebenfalls Einnahmen bringt. Der Hafen erwirtschaftet inzwischen sechsstellige Jahresüberschüsse.

Neues Gleis macht Rangieren im Hafen Königs Wusterhausen möglich

Die Unternehmen, die auf dem Hafengelände angesiedelt wurden, nutzen den Hafen alle als Hauptumschlagplatz, sagt Michael Fiedler. Es sind Logistiker darunter, Energie-Unternehmen, Baustoffhändler. Sie alle brauchen Umschlagskapazitäten, die Nachfrage ist in den vergangenen Jahren stetig gestiegen, wie sich schon an den Containern erkennen lässt, die sich auf immer mehr Fläche entlang der Kaimauern stapeln. Inzwischen drängeln sich die Verladefahrzeuge an den eineinhalb Gleisen. Dabei haben einige der Unternehmen den Betrieb noch gar nicht aufgenommen.

Das dritte Ladegleis sei daher enorm wichtig, sagt Michael Fiedler. Es hat gleich mehrere Funktionen: Es wird direkt am Kai gebaut und erleichtert es damit, Waren vom Schiff auf den Zug oder umgekehrt zu verladen. Zudem wird der Job der Hafenarbeiter dadurch komfortabler, weil sie dann mehr Platz haben als jetzt. Vor allem aber ermöglicht es den Zügen das Rangieren im Hafen.

Fertigstellung für Frühjahr 2023 geplant

Das geschieht bislang noch im Königs Wusterhausener Bahnhof, der zu dieser Zeit dann nur eingeschränkt nutzbar ist. „Wenn wir mit fertig zusammengestellten Zügen aus dem Hafen fahren können, entlasten wir die Kapazitäten im Bahnhof, die dann anderweitig genutzt werden können“, so Fiedler.

Baustart soll im April kommenden Jahres sein. Die Bauzeit gibt Michael Fiedler mit einem Jahr an. Heißt: Im Frühjahr 2023 sollen die ersten Züge auf dem neuen Gleis be- und entladen werden.

Lausitz-Millionen fließen nach Königs Wusterhausen

Gefördert wird das alles aus Mitteln der Lausitzförderung. Anders als beim Streit um die Förderung der RKI-Außenstelle in Wildau in diesem Frühjahr sei diesmal aber kein Aufschrei aus der Lausitz zu erwarten, sagt der Geschäftsführer der Wirtschaftsregion Lausitz, Heiko Jahn. „Es war völlig unstrittig, das der Hafen in Königs Wusterhausen aus diesem Förderprogramm unterstützt wird.“

Das liegt auch daran, dass der Effekt des Hafens für die gesamte Region Südbrandenburgs offenkundig ist. „In der Lausitz und in Ostbrandenburg entstehen derzeit neue, hochmoderne industrielle Arbeitsplätze. BASF investiert in Schwarzheide, Tesla in Grünheide, die Bahn in Cottbus und Rock Tech in Guben“, sagte Ministerin Kathrin Schneider. Eine funktionierende, leistungsfähige Infrastruktur sei die Grundvoraussetzung für den Erfolg dieser Unternehmen. „Der Hafen Königs Wusterhausen ist dabei ein wichtiger Baustein“, so Schneider.“

Diese Wertschätzung freut auch Königs Wusterhausens Bürgermeisterin Michaela Wiezorek (parteilos). „Wir waren die Ersten beim Kohleausstieg, die Ersten beim Wandel. Jetzt sind wir stolz, dass wir auch die Ersten sind, die Geld aus dem Strukturstärkungsgesetz bekommen“, sagte sie.

