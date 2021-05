Königs Wusterhausen

Das blaue Banner mit rot unterlegter weißer Schrift weht noch auf dem Grundstück an der Cottbuser Straße, Ecke Fichtestraße in Königs Wusterhausen. „Wir sind Handwerker. Wir können das“ ist darauf zu lesen. Doch für das Vorhaben an diesem Standort gilt das nicht mehr.

Nicht in der Fichtestraße

Die neue Ausbildungsstätte der Handwerkskammer Cottbus wird „mit großer Wahrscheinlichkeit“ nicht in der Fichtestraße errichtet. Das hat Hauptgeschäftsführer Knut Deutscher auf eine MAZ-Anfrage mitgeteilt. Das war etwas überraschend. Denn der Bau dort wurde lange vorbereitet. Im Juni 2019 stellte die Kammer ihre Pläne erstmals der Öffentlichkeit vor. Da war schon gut drei Jahre am Projekt gefeilt worden.

Im August 2020 sollte der Spatenstich in der Fichtestraße sein, 2023 sollte die Bildungsstätte eröffnet werden. Die Kammer wollte damit eine Lücke in den Süden schließen. Auszubildende müssen sich auf den weiten Weg in die Lausitz machen. Handwerksbetriebe aus der Nordregion fordern deshalb seit langem eine Ausbildungsstätte in ihrem Bereich. Diese Forderungen will die Kammer mit dem Standort in Königs Wusterhausen endlich erfüllen.

Knut Deutscher, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Cottbus. Quelle: Handwerkskammer Cottbus

Laut Knut Deutscher hat sich daran auch nichts geändert. „Das Vorhaben soll auf alle Fälle in Königs Wusterhausen realisiert werden“, sagt er. Die Kammer hatte deshalb zunächst einen anderen Standort im Visier. Eine Fläche in der Brückenstraße bot sich an, direkt gegenüber vom Oberstufenzentrum Dahme-Spreewald. Bis kurzem befand sich hier die Freizeitanlage Kiebitzpark mit einem Verkehrsgarten für Kinder und einem Minigolf-Platz.

Platz in der Brückenstraße

Die Fläche ist inzwischen geräumt worden, Betreiber und Stadt Königs Wusterhausen haben den Pachtvertrag aufgelöst. Die Stadtverwaltung teilte mit: „Der Bereich des ehemaligen Kiebitzparks und die daran anschließenden Flurstücke wurden von der Stadt gemeinsam mit einem Interessenten als möglicher Standort für eine Bildungsstätte untersucht. Das Verfahren läuft noch.“ Es gehe dabei nicht um eine Kita oder eine Schule.

Die Handwerkskammer wird nicht genannt. Aber Knut Deutscher bestätigte der MAZ, dass die Kammer mit der Stadt in Gesprächen gewesen ist. Eine rasche Klärung scheint aber nicht in Sicht zu sein. Zum Baurecht gibt es offene Fragen.

Interesse für den Königspark

Die Kammer will laut Knut Deutscher weitere Verzögerungen vermeiden und hat sich deshalb nun auch gegen die Brückenstraße entschieden. Statt dessen soll das Ausbildungszentrum im Königspark an der Halskestraße entstehen. Die Kammer habe ihr Interesse an einer Fläche dort bereits bekundet. „Wir haben jetzt ein gutes Gefühl und hoffen, dass wir vorwärts kommen“, sagt Knut Deutscher.

Er rechnet mit einem Baubeginn im Jahr 2022. Das Projekt wurde inzwischen überarbeitet. Die Bildungsstätte soll größer werden als es in der Fichtestraße möglich gewesen wäre. Sie soll Platz für bis zu 200 „Schüler“ bieten. Neben der überbetrieblichen Berufsausbildung werden hier Meisterlehrgänge und Qualifizierungsmaßnahme angeboten werden. Es wird auch Berufsorientierungen für Achtklässler und Neuntklässer geben.

Lehrwerkstätten geplant

Lehrwerkstätten sind unter anderem für angehende Anlagenmechaniker, Elektrotechniker, Kfz-Techniker, Zweiradmechaniker und Metallbauer geplant.

Im Königspark an der Bundesstraße 179 zwischen Königs Wusterhausen und Wildau wäre das Bildungszentrum der Handwerkskammer die erste neue Ansiedlung seit Jahren. Ein Großteil der Fläche liegt bisher brach. Ein neuer Eigentümer will das Gebiet entwickeln, neben Gewerbe sollen hier demnach auch Wohnungen entstehen, ebenso ein Park. Die Planungen sind allerdings erst am Anfang.

Von Frank Pawlowski