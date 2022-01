Königs Wusterhausen

Beschwingt schmettern zum Auftakt John Williams „Olympischen Fanfaren“ durch die Kreuzkirche in Königs Wusterhausen. Am Samstag standen dort die fünf Musiker Elisabeth Fessler (Trompete), Hans Zellner (Trompete), Andreas Binder (Horn), Alexander Steixner (Posaune) und Karl-Wilhelm Hultsch (Tuba), um ihr Publikum mit unterschiedlichster Musik zu begeistern.

Pfarrer Ingo Arndt hatte nicht zu viel versprochen: Mit diesem Programm konnten sich die Zuhörer auf ein außergewöhnliches Konzert freuen. „Bereits zum 8. Mal sind die „Harmonic Brass“ bei uns zu Gast. Wir freuen uns, dass wir sie trotz aller Hürden jetzt nach zwei Jahren zu einem Neujahrskonzert wieder hier begrüßen können“, so Ingo Arndt .

Harmonic Bras: Opern-Klassiker und Udo-Jürgens-Medley

Hornbläser Andreas Binder führte an diesem Abend charmant und humorvoll durch das Programm. Im ersten Teil hatte das vor allem Klassik zu bieten. Die Zuhörer bekamen Bach, die Champagnerarie aus Mozarts „Don Giovanni“, das Blumenduett aus der Oper „Lakmé“ von Léo Delibes wie auch den Triumphmarsch aus „Aida“ von Verdi zu hören.

Nach der Pause gab es Filmmusik und ein Udo-JürgensMedley – inklusive „Aber bitte mit Sahne“ und griechischem Wein – serviert. Die Musiker schafften es immer noch eine Überraschung herauszuholen und so verabschieden sie sich mit dem italienischen Volkslied „Guarda che Luna“. Allerdings hatten sie den Text etwas verändert, um sich mit eigenen Worten charmant bei ihren Zuhörern zu bedanken.

Ein Stück Normalität in der Corona-Pandemie

„Es ist ein schöner Anblick mal wieder Publikum vor sich zu sehen und es hat uns Spaß gemacht“, sagte Elisabeth Fessler. Es sei gut zu sehen, dass sich die Leute trauen zu kommen und so wieder ein Stück Normalität möglich sei. „Es ist gut zu spüren, dass wir gebraucht werden. Musik verbindet und tut der Seele gut.“

Elisabeth Fessler von Harmonic Brass in der Kreuzkirche von Königs Wusterhausen Quelle: Gerlinde Irmscher

Für den zehnjährigen Theo Schlegel war es ein besonderes Erlebnis. Die Schlegels sind eine „Bläserfamilie“. Papa Fred spielt Trompete und Opa Helmut Posaune. Theo lernt jetzt vom Opa Horn zu spielen. „Es war so schön, jetzt werde ich noch mehr üben, damit ich auch einmal gut spielen kann“, verriet er.

„Es war toll und beim Zuhören fühlt man sich selbst wieder so klein. Es ist schön zu sehen, was auf unseren Instrumenten alles möglich ist“, sagt Karsten Kalz, Leiter des Posaunenchores Königs Wusterhausen. Besonders schön sei auch, dass sich all Jene, die sich an die vorgeschriebenen Corona-Maßnahmen halten und sich impfen lassen, sich mit diesem Konzert belohnen konnten.

Von Gerlinde Irmscher