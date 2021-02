Königs Wusterhausen

Dienstagabend, Hauptausschuss im Rathaussaal Königs Wusterhausen. Die Fenster sind geschlossen, sie werden erst in einer knappen Stunde für die Corona-Lüftung aufgerissen. Es ist trotzdem eisig geworden im Raum, seit der Tagesordnungspunkt 7.2, „Klage gegen die kommunalaufsichtsrechtliche Beanstandung wegen Eingriffs in die kommunale Selbstverwaltung“ aufgerufen wurde.

Schon vorher zum Haushalt war es heftig zur Sache gegangen. Die Debatte, die jetzt läuft, hat aber jede Ebene des Rationalen verlassen. Eine Rathausmitarbeiterin vergräbt ihr Gesicht in den Händen, und sieht dabei aus, als würde sie versuchen, sich in Luft aufzulösen. Eine andere starrt in die zum Schneiden dicke Atmosphäre. Ein Fraktionsvorsitzender schüttelt immer wieder den Kopf, als könne er nicht fassen, was gerade passiert. Ausschussmitglieder reden gleichzeitig, spielen verbal Pingpong. Die Sitzungsleiterin versucht immer, immer wieder, das Geschehen an sich zu reißen. Mit Zwischenrufen. Mit Ermahnungen. Mit Ordnungsrufen gegen AfD- und FWKW-Politiker, die ihrerseits die Sitzung mit kleinen Boshaftigkeiten würzen. Sie wird erfolglos bleiben.

„Tausende Euro aus dem Fenster“

Währenddessen lehnt sich Königs Wusterhausens Bürgermeister Swen Ennullat (FWKW) über seinem Tisch und spricht in einem durchdringenden Ton ins Saalmikrofon, den man wohl als Mischung aus beleidigt und beschwörend bezeichnen könnte. Er verstehe die Anwürfe nicht. Herr Möbus. Herr Hanke. „Sie verstehen doch auch etwas von Rechtssprechung, glaube ich.“

Er müsse ja vorsichtig sein, was er sagt, wenn die einzige Presse vor Ort anwesend ist. Aber es gehe hier um „ein Durchregieren“ des Landkreises Dahme-Spreewald in die Stadt Königs Wusterhausen. Darf ein Landkreis in die kommunale Selbstverwaltung eingreifen? „Denken Sie mal nicht nur an sich!“, ruft Ennullat. „Wir müssen das klären! Für das gesamte Land Brandenburg!“

Auf der anderen Seite sitzen Stadtverordnete, die Juristen, Kommunalrechtsexperten sind. Besagter Herr Möbus, besagter Herr Hanke. Sie haben Bedenken geäußert. „Tausende Euro“ würden mit einer Klage wieder aus dem Fenster geworfen, sagt Verwaltungsrechtler Möbus (CDU). Das Gericht habe bereits klar und eindeutig entschieden, sagt der langjährige SVV-Vorsitzende Hanke (SPD) – eine Einschätzung, die der anwesende AfD-Fraktionschef umgehend als „lächerlich“ einstuft.

Im Eilverfahren klar unterlegen

Dabei bräuchte es wohl keine Experten, um zu wissen, dass die Frage, die Ennullat klären will, juristisch eigentlich längst geklärt wurde. Denn rechtlich ist das alles ziemlich übersichtlich. Die SVV hatte im Januar beschlossen, dass die Königs Wusterhausener Bürger am 7. März über Ennullats Abwahl entscheiden sollen. Ein Beschluss, der nach der Logik der Kommunalverfassung nicht beanstandet werden kann. Das Rathaus beanstandete ihn trotzdem. Als deshalb die Kommunalaufsicht des Landkreises einschritt, zog die Rathausspitze vor Gericht – und unterlag im Eilverfahren krachend.

Die Begründung des Gerichts liest sich, als ob die Richter sich um Wahrung der Contenance bemühen mussten. Die Kommunalaufsicht dürfe natürlich eingreifen, wenn eine Gemeinde rechtswidrig handelt, schrieben sie. Und das Rathaus habe eindeutig rechtswidrig gehandelt. Die Richter nutzten Formulierungen wie „unstatthaft“, „kein Grund ersichtlich“. Im Beschlusstext findet sich auch der Satz: „Der Kammer scheint es angezeigt, darauf hinzuweisen, dass sie die Darlegungen der Antragstellerin zur von ihr behaupteten Unrechtmäßigkeit des Beschlusses nicht teilt.“

Rathaus will trotz allem an Klage festhalten

Was würde passieren, wenn die Stadt nun weiter klagt? Es würde es um genau dieselben Fragen gehen, dieselben Darlegungen. Es wären dieselben Richter. Es würde nur alles länger dauern. Und teurer werden als die paar tausend Euro, die die erste Niederlage der Stadt gekostet hat.

Und trotzdem will das Rathaus an der Klage festhalten. Warum? Man müsse ansonsten fürchten, dass sich der Landkreis künftig jederzeit in die Belange der Stadt einmischen würde, behauptet der Stadtkämmerer. Und als das nicht überzeugt, schiebt Ennullat hinterher: „Es geht hier nicht darum, das Ergebnis einer Abstimmung infrage zu stellen.“ Er betont es so, als wäre es der absurdeste Gedanke, auf den jemand kommen könnte. Aber worum geht es dann?

Rechtliche Konsequenzen angedroht

Eine Antwort gibt es an diesem Abend nicht. Vielleicht liegt sie irgendwo vergraben unter dem riesigen Berg an Konflikten. Zu fortgeschrittener Stunde wird Ennullat noch SPD-Mann Hanke mit einer Anzeige wegen übler Nachrede drohen, weil der sich mit der Aussage, „Ennullat verbreitet im Rathaus Angst und Schrecken“ zitieren ließ, wie Ennullat ihm in der Sitzung vorhielt. Eine Fachbereichsleiterin wird erklären, das „System von Anstand und Respekt sei in der SVV völlig zusammengebrochen“. Und ein Linker, Michael Wippold, wird Ennullat zustimmen. Zumindest ein bisschen. „Sie haben Recht“, sagt er, und verweist auf die inzwischen zahllosen Verfahren, Entscheidungen der Kommunalaufsicht und des Innenministeriums. „Das ganze Land schaut auf unsere Stadt.“

Der Hauptausschuss hat die Fortführung der Klage abgelehnt.

Von Oliver Fischer