Königs Wusterhausen

In Zernsdorf wird das Hausboot-Projekt des verstorbenen Sozialarbeiters Sebastian Pösel vollendet. Das Hausboot soll fertiggebaut und so genutzt werden, wie er es vorgesehen hatte – durch junge Zernsdorfer.

Ein Herzenswunsch von Sebastian Pösel

„Es war ein Herzenswunsch von ihm, die Kinder sollten die heimische Natur ganz nah und aus einer anderen Perspektive erleben können“, sagt Sascha Jankowski. Der Vater aus Zernsdorf ist einer der Initiatoren der gemeinsamen Aktion mit dem Stadtjugendring Königs Wusterhausen. Er konnte die Jacko Schiffsbau GmbH in Storkow dafür gewinnen. Sie wird die notwendigen Arbeiten kostenlos durchführen. Beim Fest zum 60. Jubiläum der Werft am 12. September gibt es eigens an einem Stand Informationen zum Vorhaben.

Aufruf zu Spenden für Material und Transport

Besucher werden auch um Spenden gebeten, denn die Materialkosten und der Transport von Bootsteilen müssen unter anderem bezahlt werden. Sebastian Pösel hatte mit dem Aufbau des Hausbootes schon begonnen, es steht am Eingang des Jugendfreizeitzentrums in Zernsdorf, das er leitete.

Der Stadtjugendring hat ein Spendenkonto eingerichtet: IBAN DE 44100208900602325229; BIC: HYVEDEMM488; Verwendungszweck Spende Hausboot.

Von Frank Pawlowski