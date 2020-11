Königs Wusterhausen

Was sich in dieser Woche schon im zwei Ausschüssen abzeichnete, hat sich im Finanzausschuss fortgesetzt: Die Königs Wusterhausener Stadtverordneten lehnen den von Stadtkämmerer Axel Böhm vorgelegten Haushaltsentwurf für das kommende Jahr ab. Auch der Finanzausschuss hat Böhms Haushaltsplan am Mittwochabend durchfallen lassen.

Bei der Kritik die diesmal geäußert wurde, ging es nicht mehr nur um einzelne Positionen und Summen, es wurde grundsätzlich diskutiert. Die Ausschussmitglieder – allen voran Georg Hanke ( SPD) und Stefan Ludwig (Linke) kritisierten die gesamte Herangehensweise von Kämmerer Axel Böhm an die Haushaltsplanung.

Kämmerer plant 45 Millionen Kredit in zwei Jahren

Böhm plant für das kommende Jahr eine Kreditaufnahme in Höhe von 24 Millionen Euro. Für das Jahr darauf will er weitere 21 Millionen Kredit einplanen. Ob die Kredite überhaupt in Anspruch genommen werden, sei fraglich, sagt Böhm selbst. Aus seiner Sicht sind sie aber nötig für die Bilanz. Hanke und Ludwig bezweifeln das. Sie werfen dem Kämmerer vor, rechnerisch ein Haushaltsloch zu erzeugen, das in Wirklichkeit überhaupt nicht existiert.

Das, so Hanke und Ludwig, werde unter anderem dadurch deutlich, dass der Kämmerer für das kommende Jahr Investitionen in Höhe von 57 Millionen Euro plant. „Die Stadt kann nicht in einem Jahr 57 Millionen ausgeben, das ist absurd. Im Haushalt darf nur so viel stehen, wie auch realistischerweise ausgegeben werden kann“, sagt Stefan Ludwig.

Ludwig : „Würde Stadt um acht Jahre zurückwerfen“

Ludwig lehnt eine Kreditaufnahme in der von Böhm geplanten Höhe ab. „Wir zahlen seit 2003 die Verbindlichkeiten der Stadt ab. Wenn wir jetzt solche Kredite aufnehmen, würde das die Stadt um acht Jahre zurückwerfen“, sagt er.

Georg Hanke kritisierte, dass für den Neubau der Grundschule Zeesen 14 Millionen Euro eingeplant sind, obwohl der Bau noch gar nicht begonnen hat. Hanke: „Realistischerweise werden wir im kommenden Jahr nur den Rohbau schaffen. Der kostet keine 14 Millionen Euro.“

Moniert wurde zudem, dass Personalkosten der Stadt im kommenden Jahr laut Plan um fünf Millionen Euro steigen sollen. Gleichzeitig seien aber die Einnahmen der Stadt sehr niedrig angegeben, so Hanke. Und CDU-Mann Peter Dreher beklagte erneut, dass kein Geld für Schulcontainer in Zernsdorf eingestellt ist.

Böhm : Hohe Investitionssummen planerisch notwendig

Axel Böhm verteidigte seinen Haushalt. Die hohen Personalkosten seien Ergebnis der neu gebauten Kitas. Denn wo Kitas entstehen, müssten auch Erzieher arbeiten. Die hohen Investitionssummen begründete er ebenfalls mit planerischen Notwendigkeiten. Er begegne damit Kritik aus dem Rechnungsprüfungsamt, so Böhm.

Bürgermeister Swen Ennullat (FWKW) sprang seinem Kämmerer bei. Schulcontainer in Zernsdorf seien unrealistisch, weil es keinen Platz dafür gebe und die Planungszeit viel zu lang sei, sagte er. Georg Hanke warf er vor, überkritisch zu sein. „Wenn Sie an den Kreishaushalt den gleichen Anspruch stellen würden, dann könnten wir mit einer deutlich geringeren Kreisumlage rechnen.“ Am Ende fiel der Haushalt im Finanzausschuss mit drei Ja- und vier Nein-Stimmen durch.

Der Haushaltsplan wird am 18. November noch mit den Ortsbeiräten diskutiert. Am 31. November soll er in der SVV beschlossen werden.

Von Oliver Fischer