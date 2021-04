Königs Wusterhausen

Der Haushalt gehört überall zum Wichtigsten, was Gemeindevertreter im Laufe des Jahres beschließen. In Königs Wusterhausen dürfte die Bedeutung in diesem Jahr allerdings noch einmal über das normale Maß hinaus gehen. Entsprechend waren am Montagabend in der Stadtverordnetenversammlung zahlreiche Dankbarkeitsbekundungen zu hören, als der Haushalt für das Jahr 2021 mit großer Mehrheit beschlossen wurde.

Das 80-Millionen-Euro-Papier soll in den kommenden Tagen bekannt gemacht werden. Dann hat die Stadt zum ersten Mal seit nunmehr fast eineinhalb Jahren wieder einen gültigen Haushalt. Die Verwaltung ist damit wieder handlungsfähig, sie kann neue Projekte beginnen und unproblematisch Vereine und Unternehmen im Stadtgebiet unterstützen.

Erster Entwurf im Oktober durchgefallen

Dabei war der Haushalt keine ganz leichte Geburt. Die erste Version, die Kämmerer Axel Böhm im Oktober vorigen Jahres vorstellte, war mit Bausch und Bogen durchgerasselt. Damals entschied man sich, den Finanzplan erst einmal liegen zu lassen und im neuen Jahr unter anderen Vorzeichen erneut anzugehen.

Seit Februar wurde das Papier dann wieder diskutiert und in zahlreichen Abstimmungsrunden soweit angepasst, dass es nun eine Mehrheit fand. Entscheidend dafür: Die Investitionssumme wurde drastisch reduziert. Bei der ersten Version im Oktober vorigen Jahres war Kämmerer Axel Böhm von 57 Millionen Euro Investitionssumme ausgegangen. Seinen damaligen Berechnungen zufolge wäre dafür eine Kreditaufnahme von 20 Millionen Euro nötig gewesen. Für die SVV war das inakzeptabel. In einem zweiten Entwurf hatte Böhm die Investitionssumme auf 37 Millionen Euro heruntergerechnet, jetzt liegt sie nur noch bei 22,6 Millionen Euro, was aus Sicht der SVV darstellbar ist.

Geld für Grundschule Zeesen, Gesamtschule und Kita

Die größten Posten sind der Neubau der Grundschule Zeesen, Investitionen in die Gesamtschule Königs Wusterhausen und der Neubau der Kita Spiel-Spaß. Höherer Beträge stehen außerdem zur Verfügung für das Fahrradparkhaus am Bahnhof, für die Sanierung des Sendehauses auf dem Funkerberg, für die Hauptfeuerwache und eine Erweiterung des Rathauses.

Die Fraktionen begrüßten durch die Bank das Zahlenwerk. „Es ist wichtig, dass wir die Phase der Unsicherheit überwinden und Verwaltung in den Zustand der Handlungsfähigkeit versetzen“, sagte etwa Ludwig Scheetz für die SPD-Fraktion. CDU-Fraktionschef Christian Möbus sprach von einem „realistischen Haushalt“. Stefan Ludwig (Linke) lobte die „bemerkenswerte Kompromissbereitschaft“ der Verwaltung, die Grünen freuten sich über eine „vernünftige Diskussionskultur“ und Christian Dorst, Fraktionschef von „Wir für KW“, nannte den Haushalt „den ersten, mit dem ich mitgehen kann“. Auch die AfD-Fraktion begrüßte das Papier, FWKW-Fraktionschef Thomas Stiller sprach gar von einem „historischen Moment“, weil SVV und Rathaus zu einem Konsens gekommen sind.

Kunstrasenplatz erneut enthalten

Erleichtert zeigte sich Kämmerer Axel Böhm. „Meine Mitarbeiterinnen haben in den vergangenen Monaten acht Haushaltsentwürfe erarbeitet. Dabei sind viele Sachen liegengeblieben, denen wir uns jetzt widmen können“, sagte er. Im vorigen Jahr hatte die Stadt erst am vorletzten Tag des Jahres einen Haushalt bekommen. Grund für die lange war ein Streit über 300.000 Euro für einen Kunstrasenplatz in Zeesen. Die Rathausspitze hatte sich geweigert, die Summe in den Haushalt einzuarbeiten. Der Landkreis weigerte sich daraufhin, den Haushalt zu genehmigen.

Ein solches Szenario ist in diesem Jahr ausgeschlossen. Zwar gab es auch am Montag auch wieder Diskussionen um den Kunstrasenplatz. Diesmal musste der Haushalt deshalb aber nicht dahingehend geändert werden, die Summe wurde kurzerhand aus dem letztjährigen Haushalt übertragen. Kämmerer Axel Böhm betonte noch einmal, dass die Summe vorerst gesperrt ist. Die Hürden, um den Sperrvermerk aufzuheben, sind hoch.

30 Stadtverordnete stimmten für den Haushalt, zwei enthielten sich. Nur Birgit Uhlworm (UBL/UFL) stimmte dagegen. Begründung: Der Haushalt sei nicht unter dem Gesichtspunkt der Geschlechtergerechtigkeit aufgestellt.

Von Oliver Fischer