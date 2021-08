Königs Wusterhausen

An der Ecke Liebknechtstraße und Wernsdorfer Straße in Niederlehme ist die Hecke beschnitten worden, die Autofahrern die Sicht versperrte. Geändert hat das aber nichts. Autofahrer können immer noch nicht sehen, ob jemand von rechts kommt.

Autofahrer müssen weit vorfahren

Wie bisher müssen sie weit vorfahren, um aus der Liebknechtstraße die Hauptstraße einzusehen. Die Unfallgefahr ist groß, weil sie mit dem Auto auf dem Gehweg stehen, den auch Fahrradfahrer nutzen dürfen. Sie tauchen an dieser Stelle wie aus dem Nichts von rechts auf. Anwohner Rolf-Dieter Saternus beobachtet ständig, wie die Radfahrer hier vorbeischießen, ohne auf den Verkehr in der Liebknechtstraße zu achten. Bei einem Lokaltermin mit der MAZ bestätigte sich das. Nicht ein Radfahrer schaute sich um oder fuhr vorsichtiger.

Verkehrsspiegel an der Hauptstraße für eine bessere Sicht aus der Straße In den Höfestücken. So wünscht sich das Rolf-Dieter Saternus auch für die Liebknechtstraße. Quelle: Frank Pawlowski

Die Königs Wusterhausener Stadtverwaltung hatte nach seinen wiederholten Hinweisen den Eigentümer des Eckgrundstückes aufgefordert, die Hecke herunterzuschneiden, damit Straße und Gehweg besser einsehbar sind. „Das Ergebnis ist null“, urteilt Rolf-Dieter Saternus. Tatsächlich ist die Ecke nicht besser einsehbar, wie sich vor Ort zeigt. Ein Vergleich der Fotos vor und nach dem Heckenschnitt veranschaulicht das.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Rolf-Dieter Saternus wiederholt deshalb seine Forderung, einen Verkehrsspiegel anzubringen. Dann wär auch die linke Seite noch besser einsehbar, von der die Radfahrer aus Richtung Wernsdorf kommen. Eigentlich dürfen sie den Gehweg nur so befahren, und nicht aus Königs Wusterhausen kommend, wie es viele Radfahrer tun. Deshalb kommen Autofahrer an der unübersichtlichen Ecke in der Liebknechtstraße so ins Schwitzen. Ortsvorsteherin Katharina Ennullat (FWKW) erwartet, dass die Stadt hier handelt, „bevor noch etwas Schlimmes passiert“, wie sie mitteilte.

Spiegel für die Straße In den Höfestücken

An einer anderen Stelle der Ortsdurchfahrt gibt es schon einen Spiegel, und zwar an der Einmündung zur Straße In den Höfestücken. Dabei ist hier nach Ansicht von Rolf-Dieter Saternus gar nicht so unübersichtlich wie in der Liebknechtstraße. „Es wäre kein großer Aufwand, so einen Spiegel anzubringen. Es entstehen Kosten, aber das sollte der Stadt die Verkehrssicherheit an dieser Stelle wert sein“, findet er. Das Rathaus lehnt das bisher ab.

Von Frank Pawlowski