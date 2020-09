Königs Wusterhausen

Nach dem der Cottbuser Postkutscher seinen Cottbuser Postkutschkasten blank geputzt hatte, wie es in einem Zungenbrecher heißt, begab er sich mit seiner Postkutsche und den Insassen auf große Reise. So geschah es auf den holprigen Sandwegen bis etwa 1820.

Dabei passierte er auch die heutige Cottbuser Straße in Königs Wusterhausen. Sie war damals noch links und rechts des Weges bewaldet. Die Besiedlung begann erst später und wurde zu einer wichtigen Handelsstraße. Die ersten Häuser entstanden auf brachliegendem Land. Das erste Haus war die Gaststätte „Zum Siegeskranz“. Es wurde 1836 gebaut und 1992 wegen der Errichtung des „roten Koloss“ von Königs Wusterhausen abgerissen.

Malzahn’sches Haus ist das architektonisch interessanteste Gebäude

Das architektonisch interessanteste Gebäude in diesem Karree ist das „ Mahlzahn` sche Haus in der Cottbuser Straße 1. Seine langen Balkone umschließen die vordere Hausfassade. Bevor das Wohn- und Geschäftshaus bezugsfertig war, hatte der Besitzer Paul Mahlzahn ein kleines Drogeriegeschäft in der Bahnhofstraße 2. Um einen Teil der Baukosten zu finanzieren, verpachtete er in Parterre des Neubaus kleine Läden. Im heutigen Schuhgeschäft „Walter“ richtete sich Paul Mahlzahn seine Drogerie ein. Sein Verkaufsschlager des Jahres war eine „Wundermedizin“ in Form eines Entfettungspräparates, das gleichzeitig den Bluthochdruck senkt. Ob diese Mittel auch den entsprechenden Erfolg zeigte, ist leider nicht überliefert. Tapeten, Farben, Lacke konnten zudem bei ihm gekauft werden. Die Entwicklung von Filmen war auch ein Angebot von ihm.

Im heutigen Papierladen „Tintenklecks“ befand sich um 1920 eine Musikhandlung. Herr Ramme verkauft dort neben Radios auch Schallplatten. Nebenan das Milchgeschäft „Bengsch“ war genauso bekannt, wie Ursula Schuster ihr Konfitüreladen. Eine ausgebaute Mansardenwohnung nutzte die Zahnärztin Erna Helloff als Wartezimmer und Praxis.

Geschäftsmann Paul Malzahn verstarb 1930

Am 27. August 1930 verstarb der erfolgreiche Geschäftsmann Paul Mahlzahn im Alter von 71 Jahren. Seine letzte Ruhestätte fand er auf dem Friedhof in Königs Wusterhausen. Sein Sohn Willy führte die „Schloss-Drogerie“ bis 1968 weiter. Ein Porzellan- und Glaswarengeschäft eröffnete später.

Eine Umgestaltung des „sogenannten Bauernkaufhauses“ in der Bahnhof Straße erfolgte. In diese Räumlichkeiten zog dann nach der Schließung des Porzellan- und Glaswarengeschäfts das „e“ Geschäft ein. Wissen Sie noch, was sich hinter dem „e“ verbarg? Wer genügend Geld hatte, konnte dort Textilien in Spitzenqualität kaufen.

Eine interessante Geschichte weist auch der kleine Textilladen an der Ecke zum Parkplatz an der Schleuse auf. Verschiedene Gewerbe befanden sich in der DDR-Zeit darin. Erinnern Sie sich noch an den Fischladen? Er musste sich nach einiger Zeit einer Modernisierung unterziehen. Die Maßnahmen gingen zügig voran. Neue Wasserbecken und ein neuer Verkaufstisch wurden eingebaut. Jedoch kurz vor der Eröffnung kam ein Baustopp. Frischfisch gehörte zur Mangelware und versprach nach Überlieferungen keinen großen Gewinn. Also kam die Behörde auf die Idee, ein Gewerbe mit viel größerem Gewinn dort zu eröffnen. In der Republik gab es viele Delikatläden. Sie verkauften Lebens- und Genussmittel, sowie Konserven, die es sonst schwer zu erhalten gab. Natürlich hatten diese Waren ihren Preis.

Nach der politischen Wende kam das Aus für den „Delikatladen“. Nun stellte sich die Frage: „Wie soll es nun weiter mit dieser Verkaufsstelle gehen? Der Wunsch der Bevölkerung bestand damals, ein Fleisch- und Wurstwarenladen zu errichten. Die Kosten für einen entsprechenden Umbau wären viel zu aber teuer gewesen und so verwarf man diesen Plan. Nun hat sich seit Jahren dort ein kleiner vietnamesischer Einkaufsladen etabliert.

Von Rainer Kugel