Die Stadt als Leinwand: Der Zeuthener Fassadenkünstler Frank Beutel hat in Königs Wusterhausen mehrere Gebäude mit seinen Werken versehen. In der Stadt selbst findet man seine Arbeiten auf dem historischen Kiosk im Kirchsteig:

Fassadenkunst von Frank Beutel in Königs Wusterhausen und Zernsdorf. Quelle: Heidrun Voigt

Darauf hat er sowohl das berühmte Jagdschloss als auch die Kreuzkirche verewigt. Auch an den Schweizer Hof im Jahr 1924, der ehemals am Kirchsteig 79 stand, wird mit dem Bild am Kiosk erinnert. Der Turm auf dem Funkerberg gehört ebenfalls zu den Bemalungen des kleinen Gebäudes im Kirchsteig.

Blick auf ein Motiv am historischen Kiosk im Kirchsteig. Quelle: Heidrun Voigt

Besonders eindrucksvoll ist Frank Beutels Arbeit in Zernsdorf. Insgesamt vier Hausfassaden hat er dort gestaltet, die Gebäude gehören zum VS-Wohnpark: Haus Wasserlilie, Haus Libelle, Haus Seerose und Haus Seeadler.

Für das Haus Libelle hat sich der Künstler von einem Bild der Göttin Aurora des englischen Malers Herbert James Draper inspirieren lassen.

Das Haus Libelle in Zernsdorf. Quelle: Frank Beutel

Ebenfalls von Frank Beutel gestaltet: Das Haus Seeadler in Zernsdorf. Quelle: Heidrun Voigt

Die Geburt der Venus am Haus Wasserlilie lehnt sich an die Darstellung des Italieners Sandro Botticelli an.

Die Venus von Zernsdorf. Quelle: Heidrun Voigt

Ein weiteres Werk in der Region: Die Fensterszenen in Schenkendorf. Sie orientieren sich an der Geschichte des Hauses:

Kunstvolle Fensterszenen in Schenkendorf von Frank Beutel. Quelle: Heidrun Voigt

Von Heidrun Voigt