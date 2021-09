Königs Wusterhausen

Ein Spendenaufruf in Senzig für die Flutopfer in Sinzig ist auf ein sehr großes Echo gestoßen. Binnen weniger Wochen wurden 18.300 Euro gesammelt. „Das hätten wir nicht gedacht. Wir sind sehr zufrieden mit diesem Stand“, sagte Jürgen Müller der MAZ. Er ist der Vorsitzende des Fördervereins Netztwerk Senzig, der die Spendenaktion initiierte, und wirkte immer noch etwas perplex.

Ferien für Kinder aus Sinzig in Senzig

Die Senziger wollen Kinder aus dem rheinland-pfälzischen Sinzig zu einem Ferienaufenthalt ins Dahmeland einladen. Es gibt Kontakte zur Grundschule und zu einem Jugendhaus, aber konkret vereinbart wurde noch nichts. „Es bleibt dabei, dass wir das Geld dafür verwenden, aber wir wollen nichts überstürzen“, sagt Jürgen Müller. Beide Kommunen habe nicht nur ähnliche Namen, sondern waren auch einmal partnerschaftlich verbunden. Daran hat man sich in Senzig nach der Flutkatastrophe erinnert und die Hilfsaktion ins Leben gerufen.

Spendenaktion für Flutopfer „Senzig hilft Sinzig“. Quelle: privat

In Sinzig im Kreis Ahrweiler waren nach der Flut andere Themen aber erst einmal drängender. Im anfänglichen Tohuwabohu war es ohnehin nicht leicht, Ansprechpartner zu finden. Bei den vielen Hilfsangeboten mussten die Sinziger sich zunächst zurechtfinden. Die Lage ist immer noch unübersichtlich.

Unternehmer Andreas Kesel ist Senzigs Mann in Sinzig

Die Senziger sind über die Lage inzwischen aus erster Hand informiert. Unternehmer Andreas Kesel ist in Sinzig, um bei der Beseitigung der Schäden und beim Wiederaufbau zu helfen. Er hat eine Firma für Gebäudetechnik. Regelmäßig berichtet er aus dem Krisengebiet, zuletzt berichtete, welche konkreten Hilfen gebraucht wurden. „Er ist unser Mann vor Ort“, sagt Jürgen Müller.

Auf einem Fest für die Fluthelfer in Sinzig trat er ebenfalls auf und stellte die Senziger Ferienaktion vor. Es gibt davon ein kurzes Video, das auf der Internetseite des Netzwerkes veröffentlicht wurde. „Wir versuchen unser Bestes zu tun“, sagt Andreas Kesel zum Schluss seiner kurzen Ansprache, für die es Beifall gab. Sinzigs Bürgermeister Andreas Geron ergriff das Wort und würdigte die Initiative aus Senzig. Er bedankte sich herzlich für die Hilfe und einen „wunderbaren Katalog“, der ihm als Visitenkarte des Dahmelandes überreicht wurde. „Senzig ist eine Reise wert“, so das Stadtoberhaupt.

Es gab nicht nur eine große Spendenbereitschaft. Viele Familien erklärten sich bereit, Kinder aufzunehmen. Die Königs Wusterhausener Zauberwerkstatt will für die Kinder aus Sinzig spielen, Schmidt-Reisen aus Zeesen bot an, die Gäste zu Ausflügen zu fahren. Das sind nur einige Beispiele. Jürgen Müller will sich auch ausdrücklich beim Weinladen in Königs Wusterhausen bedanken, der eine Teil des Umsatzes spendete. Die stolze Summe von 1000 Euro kam zusammen.

Auf der Internetseite des Netzwerks gibt es auch eine Dank an Drehorgel-Detlef. Der Senziger Detlef Strecker spendete die Hälfte seiner Einnahmen bei Auftritten unter anderem in Königs Wusterhausen für die Fluthilfe. Mehr als 200 Euro steuerte er bei.

Als Termin für das Ferienlager wird jetzt Oktober angepeilt

Die Spendenaktion geht weiter, auch wenn es einen genauen Termin für das Ferienlager noch nicht gibt. Die Helfer stehen sofort bereit, wenn sie gebraucht werden, so Jürgen Müller. Sobald es konkrete Absprachen gibt, wird das Netzwerk darüber informieren. Als Termin für das Ferienlager wird nun der Oktober angepeilt, nachdem klar war, dass es im August nichtr mehr klappt. Außerdem werden weitere Optionen geprüft wie Klassenfahrten von Sinziger Schülern oder Aufenthalte von Familien.

Von Frank Pawlowski