Königs Wusterhausen

Für das Königs Wusterhausener Rathaus sollte am Montag eigentlich eine neue Zeitrechnung beginnen. Geplant war, dass der Stadtrat die Bernauerin Sylvia Hirschfeld zur neuen Beigeordneten wählt. Hirschfeld soll die neue Chefin für Stadtentwicklung und Bauen im Rathaus werden, außerdem stellvertretende Bürgermeisterin. Eine zweite Spitzenkraft also, die Teil einer neuen Führungsriege werden, Bürgermeisterin Michaela Wiezorek (parteilos) künftig den Rücken freihalten und gemeinsam mit ihr Linien festlegen soll, wie Königs Wusterhausen die Herausforderungen des Wachstums bewältigen kann. Aber dann kam alles anders.

Der mutmaßliche Startschuss für Sylvia Hirschfelds Zeit im Königs Wusterhausener Rathaus musste um mindestens zwei Wochen verschoben werden. Der Grund: die Tücken von Online-Sitzungen. Eine Stadtverordnete, Ines Kühnel (Grüne), hatte von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, online an der Sitzung teilzunehmen. Kühnel war live zugeschaltet und über eine Leinwand zu sehen. Sie konnte mitdiskutieren und über Beschlüsse abstimmen. Was sie aber nicht konnte: ein Kreuz auf einem Wahlzettel machen und diesen in eine dafür vorgesehene Wahlurne stecken.

Geheime Wahl mit Online-Teilnehmern unmöglich

Da eine Beigeordnete laut Gesetz aber in geheimer Wahl gewählt werden muss und Kühnel auch nicht von der Wahl ausgeschlossen werden durfte, müssen nun alle Stadtverordneten in einer Briefwahl über die künftige Beigeordnete abstimmen.

Dass es so kommen würde, hatte sich schon vor der Sitzung abgezeichnet. Die Online-Teilnahme war angekündigt und die Kommunalverfassung regelt das Prozedere für diesen Fall eindeutig. Sylvia Hirschfeld war trotzdem nach Königs Wusterhausen gekommen und stellte sich dort auch noch einmal kurz den Anwesenden und der Öffentlichkeit vor.

Sylvia Hirschfeld: „Bin Stadtplanerin mit Herzblut“

Hirschfeld, die seit zehn Jahren das Stadtplanungsamt in Bernau leitet, betonte, dass sie die Stelle der Beigeordneten nicht als Karrieresprung sehe – wenngleich es natürlich einer wäre. „Für mich ist es der nächste Schritt in meinem Beruf, ich bin Stadtplanerin mit Herzblut“, sagte sie. Gleichzeitig sei es ihr ein wichtiges Anliegen, die kommende Entwicklung Königs Wusterhausens gemeinsam mit Politik, Bürgern und den Rathausmitarbeitern zu gestaltet und dafür auch sinnvolle Wege der Kommunikation zu finden.

Sitzung der SVV Königs Wusterhausen am Montag. Quelle: Gerlinde Irmscher

Allgemein wird erwartet, dass die Baubeigeordnete künftig nicht nur wegen ihrer Position als Vizebürgermeisterin eine zentrale Rolle im Rathaus spielen wird. Sie wird auch eine enge Bezugsperson für Michaela Wiezorek sein. Wiezorek ist selbst Bauingenieurin, das Thema Stadtentwicklung gehört neben Bildung und dem Umbau der Verwaltung zur ihren Kernthemen. Zudem wird Königs Wusterhausen seine Einwohnerzahl in den kommenden Jahren drastisch erhöhen. Die Aufgaben an die Infrastruktur und die allgemeine Stadtentwicklung, die daraus resultieren, sind gewaltig.

Wiezorek: Bernau hat ähnliche Herausforderungen wie Königs Wusterhausen

Michaela Wiezorek begründete auch, weshalb sie aus den 15 Bewerbern für den Posten Sylvia Hirschfeld zur Wahl vorgeschlagen hat: Hirschfeld bringe langjährige Erfahrung als Stadtplanerin mit. Zudem sei sie bisher in einer Kommune tätig, die ähnliche Herausforderungen wie Königs Wusterhausen hat. „Sie hat im Bewerbungsgespräch alles geboten, was wir uns erhofft haben“, sagte sie.

Die Bürgermeisterin erwähnte zudem, dass Hirschfeld über einen Headhunter angesprochen wurde, der im Auftrag der Stadt aktiv nach möglichen Kandidaten gesucht hat. Die Stadt hatte sich diese Dienstleistung eine fünfstellige Summe kosten lassen. „Das Ergebnis zeigt aber, dass sich der Schritt gelohnt hat“, so Wiezorek.

Das Ergebnis der Briefwahl dürfte in gut zwei Wochen vorliegen. Eine einfache SVV-Mehrheit reicht Michaela Wiezorek, um ihre Kandidatin durchzubekommen. Diese Mehrheit hat die Bürgermeisterin in der SVV normalerweise.

Datenpanne im Königs Wusterhausener Rathaus

Für Turbulenzen sorgte in dem Zusammenhang allerdings eine Datenpanne, die die Bürgermeisterin in der Sitzung ebenfalls thematisierte. Das Rathaus hatte in der vorigen Woche aus Versehen sensible Bewerbungsunterlagen der Kandidaten ins Netz gestellt, wo sie für rund 24 Stunden öffentlich einzusehen waren. Erst nach einem Hinweis einer Stadtverordneten wurden sie aus dem Netz genommen. Michaela Wiezorek entschuldigte bei den Bewerberinnen und Bewerbern und sicherte ihnen alle nötige Unterstützung zu. Der Fall werde intern aufgearbeitet, auch die Landesbeauftragte für Datenschutz sei bereits informiert. Auf das Wahlverfahren habe die Panne aber keinen Einfluss.

Von Oliver Fischer