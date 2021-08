Königs Wusterhausen

Die Höfenacht in Königs Wusterhausen ist abgesagt. Die eigentlich für den 21. August geplante Veranstaltung müsse aufgrund der derzeit geltenden Corona-Umgangsverordnung ausfallen, heißt es in einer Pressemitteilung aus dem Rathaus vom Mittwoch. Damit pausiert die beliebte Veranstaltung auch in diesem Jahr.

Corona-Verordnung lässt Höfenacht 2021 nicht zu

Die Umgangsverordnung vom 29. Juli, die unter anderem Testnachweise für die Besucherinnen und Besucher, Erfassung der Personendaten und die Steuerung des Zutritts aller Personen festlegt, ließen keine Höfenacht zu, die den Erwartungen der Höfe-Teams und der Besucherinnen und Besucher gerecht werden könnte, so die Stadtverwaltung. Außerdem ist laut Verordnung nur eine sehr viel geringere Besucherzahl als erfahrungsgemäß bei den Höfenächten üblich erlaubt.

Eine Steuerung der Besucherzahlen durch Einfriedung oder Umzäunung, wie bei anderen Open-Air-Veranstaltungen, lasse sich bei einer Höfenacht aufgrund der örtlichen Gegebenheiten nicht umsetzen. Bereits im Vorfeld war mit den teilnehmenden Höfe-Teams besprochen worden, dass, die Höfenacht nur stattfinden kann, wenn die Corona-Lage es zulässt.

„Die Entscheidung, die Höfenacht – mittlerweile Tradition und ein Highlight im Königs Wusterhausener Veranstaltungskalender - abzusagen, ist der Stadt sehr schwer gefallen“, heißt es in der Mitteilung weiter. Alle Beteiligten sind jedoch zuversichtlich, dass die Höfenacht 2022 wieder in gewohnter Weise stattfinden kann.

Von MAZonline